В Конгрессе Мексики сегодня были показаны два трупа, якобы принадлежащие "инопланетянам". Организаторы заявили, что этим образцам трупов тысяча лет и они были найдены в Куско, Перу.

В последние дни волнующие новости охватили мир науки и исследований. В Конгрессе Мексики были представлены два трупа, которые, по словам организаторов, принадлежат инопланетным существам. Журналист и исследователь НЛО, Хейми Маусан, утверждает, что эти образцы трупов датируются тысячелетней давностью и были обнаружены в Куско, Перу.

Мероприятие, организованное Маусаном, привлекло внимание официальных лиц США и членов правительства Мексики. Во время публичных слушаний Маусан показал несколько видео "НЛО и неопознанных аномалий", а затем обнародовал предполагаемые тела инопланетян. Он утверждает, что эти образцы не являются частью эволюции нашей планеты и не являются организмами, обнаруженными после крушения НЛО. Согласно его словам, они были найдены в шахтах, окруженные диатомовыми водорослями, и позднее превратились в окаменелости.

реклама

Ученые из Национального автономного университета Мексики (UNAM) изучили эти образцы и смогли извлечь доказательства ДНК с помощью радиоуглеродного датирования. После сравнения с другими образцами ДНК, более 30% ДНК образца оказались «неизвестными». Это открытие вызывает множество вопросов и вызывает интерес у научного сообщества.

Кроме того, на слушаниях были показаны рентгеновские снимки образцов, которые подтверждают наличие "яиц" в одном из трупов и имплантатов из редких металлов, таких как осмий. Эти факты вызывают дополнительные вопросы о происхождении и природе этих образцов.

Однако стоит отметить, что ранее Хейми Маусан был связан с некоторыми "инопланетными" открытиями, которые оказались фальшивыми. Например, в 2017 году он представил пять мумий, которые, как оказалось, были человеческими детьми. Поэтому некоторые эксперты выражают осторожность и призывают к дополнительным исследованиям, чтобы убедиться в подлинности этих новых образцов.

Следует отметить, что Райан Грейвс, исполнительный директор American Security Aviation и бывший пилот ВМС США, также принимал участие в слушаниях. Ранее он предупреждал Конгресс США о потенциальных угрозах, которые неопознанные летающие объекты представляют для национальной безопасности США. Его участие в слушаниях добавляет вес и значимость этому открытию.

Таким образом, открытие этих двух тел инопланетян вызывает бурное обсуждение и интерес ученых и общественности. Но, несмотря на все представленные факты, следует подойти к этому открытию с осторожностью и провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть его подлинность. Только тщательный научный подход позволит нам раскрыть истину о происхождении этих загадочных образцов и их связи с инопланетной жизнью, если таковая существует.