Автомобиль имеет трехрядную семиместную компоновку с двойной передней стойкой и он активно проходит тестирование.

Из-за запрета поставок в Россию новых и б/у автомобилей из ЕС с моторами более 1,9 л, а также общего запрета на автомобили с ДВС из-за выбросов, продолжаем следить за автомобилями и электромобилями из Азии. Сегодня была замечена первая чисто электрическая модель Li Auto, Li MEGA. Ранее сообщалось о выпуске в декабре 2023 года, при этом минивэн поступит в магазины в январе 2024 года, а поставки начнутся в феврале 2024 года. Об обновлениях может быть объявлено в ближайшее будущее.

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После появления большого количества шпионских фотографий с неполным камуфляжем, официальный представитель Li Auto подтвердил, что это действительно их электромобиль проходит испытания.

Место съемки находится у ворот штаб-квартиры Lideal в Пекине, а внешний вид этого автомобиля аналогичен тому, что раньше было показано. Он имеет трехрядную семиместную компоновку с двойной передней стойкой. Кроме того, звездное кольцо на передней панели Ideal MEGA было изменено с более привлекательной формы, как в серии L, на «встроенную» световую полосу, что должно понравиться многим пользователям.

Ранее Li Auto заявляла, что Li Auto MEGA будет оснащен батареей Kirin CATL, которая сможет за 12 минут подзарядки увеличивать запас хода на 500 километров. А комплексы суперзарядки «5C» могут достигать максимальной зарядной мощности более 500 кВт, силы тока более 700 А и максимального напряжения 1000 В.