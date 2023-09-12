Общий внешний вид не сильно изменился в сравнении с предыдущей версией, основное внимание было уделено обновлению внутренних характеристик.

Те кто следят за новостями в сфере технологий должны знать, что сегодня проходит тематическое мероприятие «Curiosity Up». И на этом мероприятии компания Apple официально представила умные часы Apple Watch Series 9. Общий внешний вид не сильно изменился, основное внимание уделяется обновлению внутренних характеристик.

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Начнем с самого интересного - с процессора. Серия 9 оснащена сверхширокополосным чипом второго поколения, который может обеспечить точное позиционирование iPhone с новым чипом. Главный операционный директор Apple Джефф Уильямс сказал, что умные часы Apple Watch Series 9 оснащены новым S9 SIP, который оснащен 5,6 миллиардами транзисторов, что на 60% больше, чем у Series 8, а производительность графического процессора на 30 % выше. S9 SIP оснащен нейронным движком, который может обучаться в два раза быстрее, чем предыдущее поколение, а его способность рассуждать при запуске модели Transformer на 20% точнее. Что касается времени автономной работы, то Apple заявила, что батареи может хватить на 18 часов работы при активном использовании.

Apple сообщила, что Apple Watch Series 9 еще больше расширили поддержку Siri данных о состоянии здоровья, а английская и китайская версии будут доступны позже в этом году. Что касается Siri, Apple заявила, что запросы Siri теперь обрабатываются на устройстве намного быстрее и безопаснее.

Говоря об экране, то следует сказать, что пиковая яркость у Apple Watch Series 9 на открытом воздухе составляет 2000 нит, что вдвое больше, чем у Series 8.

Также Apple представила новый жест двойного щелчка: пользователь использует одновременно указательный и большой пальцы (достаточно сомкнуть пальцы руки на которой надето устройстро), а Apple Watch Series 9 распознает жест пользователя для выполнения определенных операций.

Ко всему прочему, Apple заявила, что к концу следующего года устранит весь пластик из упаковки. Apple планирует достичь углеродной нейтральности во всем бизнесе к 2030 году. А следующим шагом они планируют свести углеродный след всех продуктов к нулю.