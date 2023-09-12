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Peugeot E-3008 2024 года официально представлен с запасом хода в 700 км и 21-дюймовым дисплеем
Это первый электромобиль разработанный Stellantis, основанный на новой платформе STLA Medium.

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Третье поколение Peugeot 3008 было представлено французским автопроизводителем после семилетнего перерыва с момента выхода предыдущей версии в Европе. Это стало важным моментом в истории бренда, так как новая модель предлагает электрические силовые агрегаты и передовые технологии интерьера.

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Первый показанный вариант – E-3008 (с возможностью дальнейшей установкой гибридных двигателей) – является полностью электрической моделью кроссовера C-сегмента. Она стала первой серийной моделью на мировом рынке, которая базируется на платформе STLA Medium, разработанной группой Stellantis, владеющей Peugeot. Модель будет предлагаться в двух комплектациях – Allure и GT – всего с тремя пакетами опций и тремя вариантами электрической трансмиссии.

Первый вариант предлагает никель-марганцево-кобальтовую аккумуляторную батарею емкостью 73 кВт*ч и передний электродвигатель постоянного тока мощностью 210 л.с. (157 кВт) и 253 фунт-фут (343 Нм) крутящего момента. Расчетный запас хода составляет 326 миль (525 км) при полной зарядке. Двухмоторная версия также использует ту же батарею, но добавляет задний электродвигатель мощностью 111 л.с. (83 кВт)/122 фунт-фут (166 Нм), что в итоге обеспечивает комбинированную выходную мощность 320 л.с. (240 кВт) и тот же самый запас хода. Задний электродвигатель может отключаться в некоторых условиях езды для оптимизации энергии.

Также предлагается версия с батареей емкостью более 98 кВт*ч и передним электродвигателем мощностью 230 л.с. (170 кВт) и 253 фунт-фут (343 Нм). Эта модификация обеспечивает максимальный запас хода 435 миль (700 км) на полной зарядке, но не имеет двухмоторного варианта. Водителю доступны различные режимы движения, включая режим 4WD для двухмоторной версии, который распределяет мощность на все четыре колеса при скользких дорожных условиях, но только при скорости до 83 миль в час (135 км/ч). Электромобиль 3008 третьего поколения имеет зарядный порт на заднем левом крыле, который позволяет пользователям заряжать аккумулятор через переменный или постоянный ток. Для зарядки переменным током есть стандартное бортовое зарядное устройство, которое может получать до 11 кВт от трехфазного источника, а также есть дополнительный трехфазный блок мощностью 22 кВт. Для зарядки постоянным током новый E-3008 может получать до 160 кВт от совместимого стенда, что позволяет зарядить батарею с 20% до 80% за 30 минут или менее для варианта с расширенным диапазоном. Этот электромобиль также имеет функцию, которая позволяет пользователям использовать энергию от батареи для питания бытовой техники или других устройств мощностью до 3 кВт и 16 ампер. Он также имеет функцию интеллектуальной зарядки, которая позволяет автоматически регулировать время зарядки и энергопотребление в соответствии с временными интервалами, чтобы сократить затраты на зарядку. Для оптимального использования емкости аккумулятора Peugeot 3008 оснащен тепловым насосом вместо обычного обогрева салона и три уровня рекуперативного торможения. Он также имеет светодиодные фонари с технологией Pixel LED Light и доступен в шести различных оттенках окраски, включая меняющий цвет Obsession Blue.

Основным элементом салона нового Peugeot E-3008 является огромный 21-дюймовый изогнутый широкоэкранный дисплей i-Cockpit, размещенный на приборной панели. Он выполняет функции как цифровой приборной панели, так и информационно-развлекательного экрана. Однако не все версии этой модели имеют такой дисплей: вариант комплектации Allure оснащен двумя 10-дюймовыми экранами, расположенными рядом друг с другом. На центральной консоли, под центральным экраном, находятся виртуальные и сенсорные кнопки i-Toggles, которые можно настроить по своему усмотрению. Все комплектации включают подогрев сидений, а передние сиденья имеют обозначение AGR и оснащены функцией массажа, вентиляцией и адаптивными боковыми валиками. Объем багажника составляет 470 литров в полноприводной версии и 520 литров в переднеприводной, а в салоне расположены 17 различных вещевых отделений общим объемом 34 литра.

Новая модель Peugeot E-3008 будет производиться на заводе Stellantis во Франции, а поставки начнутся к концу года в Европе и на других рынках.

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