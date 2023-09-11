Клавиатура оснащена эксклюзивными переключателями BlackBerry Ice Cream от Blаck Canyon × Kaihua, которые изготовлены ​​из недавно разработанного очень гладкого композитного материала POK

Компания Black Canyon сегодня провела предварительный показ своей новой механической клавиатуры— Black Canyon × Chuangkey Universe BOX Weird Graffiti Mechanical Keyboard, которая поступит в продажу 13 сентября, но цена пока ещё не объявлена.

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Что касается внешнего вида, эта клавиатура является совместным брендом Yokilea, имеет 68-клавишную раскладку и оснащена окрашенной пыленепроницаемой верхней крышкой с градиентом, которую можно использовать в качестве подставки для рук или держателя для мобильного телефона. Ее длина, ширина и высота составляют 313/104/50 мм соответственно, а общий вес — 1008 г. По словам официальных лиц, клавиатура оснащена эксклюзивными переключателями BlackBerry Ice Cream от Black Canyon × Kaihua и изготовлена из специального материала POK, который, как утверждается, обеспечивает «ощущение люксового уровня».

Что касается интерфейсов подключения, эта клавиатура имеет как встроенные интерфейсы, так и два разъёма типа Type-C и USB. Также она поддерживает несколько режимов подключения, таких как Bluetooth 5.0/3.0 и 2.4G, а также поддерживает переключение между устройствами с помощью комбинаций клавиш.

Если говорить о времени автономной работы, клавиатура оснащена встроенной батареей емкостью 2900 мА*ч, которая, как утверждается, работает 18 часов в режиме подсветки и 80 часов в режиме без подсветки при полной зарядке и непрерывном использовании.

Кроме того, программное обеспечение драйвера, оснащенное этой клавиатурой, поддерживает программирование макросов в проводном режиме, режиме 2.4G и Bluetooth 5.0.