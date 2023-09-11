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Японский производитель периферийных устройств PG объявил, что начал разработать портативный монитор специально для Switch. Монитор будет называться PENTACT. Производитель планирует массово производить этот монитор через краудфандинговый сайт "Makuake". Веб-сайт уже запущен и имеет предварительную информацию о новом устройстве, но конкретная цена еще не определена.
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Этот портативный монитор имеет диагональ 11,6 дюйма, поддерживает сенсорный ввод и имеет разрешение 1366×768. Подробных параметров панели разработчики пока не раскрыли. Но, судя по имеющимся изображениям, у монитора толстые рамки и довольно-таки массивная база цилиндрической формы.
Что касается возможностей подключения, экран оснащен несколькими стандартными интерфейсами типа USB-C и HDMI. Помимо прямого назначения для использования на Switch, его также можно будет использовать для расширения экрана на других умных устройствах.
Кроме того, обе стороны дисплея оснащены интерфейсами, позволяющими подключать ручки Joy-Con. Фактически все это похоже на «увеличенную версию планшетной части Switch» но единственным минусом, как говорят сами разработчики, является вес продукта, который превышает один килограмм.