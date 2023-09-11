Производитель периферийных устройств представляет дополнительный экран Pentact с диагональю 11,6-дюймов, разрешением 1366x768 и поддержкой сенсорного ввода

Японский производитель периферийных устройств PG объявил, что начал разработать портативный монитор специально для Switch. Монитор будет называться PENTACT. Производитель планирует массово производить этот монитор через краудфандинговый сайт "Makuake". Веб-сайт уже запущен и имеет предварительную информацию о новом устройстве, но конкретная цена еще не определена.

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Этот портативный монитор имеет диагональ 11,6 дюйма, поддерживает сенсорный ввод и имеет разрешение 1366×768. Подробных параметров панели разработчики пока не раскрыли. Но, судя по имеющимся изображениям, у монитора толстые рамки и довольно-таки массивная база цилиндрической формы.

Что касается возможностей подключения, экран оснащен несколькими стандартными интерфейсами типа USB-C и HDMI. Помимо прямого назначения для использования на Switch, его также можно будет использовать для расширения экрана на других умных устройствах.

Кроме того, обе стороны дисплея оснащены интерфейсами, позволяющими подключать ручки Joy-Con. Фактически все это похоже на «увеличенную версию планшетной части Switch» но единственным минусом, как говорят сами разработчики, является вес продукта, который превышает один килограмм.



