Также появлялись высказывания, что он выглядит как большой порт для зарядки типа USB-C

Сегодня в интернете была найдена опубликованная шпионская фотография багажника автомобиля Xiaomi, что вызвало бурные дискуссии среди пользователей сети. Как видно на этой фотографии, когда багажник автомобиля Xiaomi открыт, он по форме очень напоминает коробку для наушников Xiaomi Buds 4 Pro. Также появлялись высказывания, что он выглядит как большой порт для зарядки типа USB-C.

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В настоящее время Xiaomi Motors проходит интенсивное тестирование и разработку. Сообщается, что первая модель Xiaomi Motors имеет дизайн кузова в стиле купе и позиционируется как купе среднего или большого размера. Что касается мощности, в сочетании с ранее опубликованными новостями, автомобили Xiaomi оснащены аккумуляторной батареей емкостью 101 кВт*ч и поддерживают быструю высоковольтную зарядку 800 В. Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг ранее заявлял, что прогресс Xiaomi Motors превзошёл ожидания и цель массового производства на первую половину 2024 года остаётся неизменной.

По сообщению Jiemian News в этом месяце, Xiaomi Motors вступила в стадию пробного производства и проводит комплексные испытания оборудования производственной линии, технологических процессов и квалификации работников. Сообщается, что Xiaomi Motors каждую неделю производит около 50 прототипов автомобилей. Однако, компания считает что при этом по ночам работает очень мало работников. В связи с этим, люди, связанные с этим вопросом, говорят, что Xiaomi Motors уже обратилось за одобрением о работе круглые сутки к Министерству промышленности и информационных технологий. Скорее всего, что оно будет одобрено самое позднее это к концу этого года. Как только одобрение будет получено, Xiaomi Motors сможет немедленно начать полномасштабное массовое производство автомобилей.