Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед За пост начислено вознаграждение
Шпионские фотографии багажника автомобиля Xiaomi появились в сети
Также появлялись высказывания, что он выглядит как большой порт для зарядки типа USB-C

реклама

Сегодня в интернете была найдена опубликованная шпионская фотография багажника автомобиля Xiaomi, что вызвало бурные дискуссии среди пользователей сети. Как видно на этой фотографии, когда багажник автомобиля Xiaomi открыт, он по форме очень напоминает коробку для наушников Xiaomi Buds 4 Pro. Также появлялись высказывания, что он выглядит как большой порт для зарядки типа USB-C.

реклама

В настоящее время Xiaomi Motors проходит интенсивное тестирование и разработку. Сообщается, что первая модель Xiaomi Motors имеет дизайн кузова в стиле купе и позиционируется как купе среднего или большого размера. Что касается мощности, в сочетании с ранее опубликованными новостями, автомобили Xiaomi оснащены аккумуляторной батареей емкостью 101 кВт*ч и поддерживают быструю высоковольтную зарядку 800 В. Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг ранее заявлял, что прогресс Xiaomi Motors превзошёл ожидания и цель массового производства на первую половину 2024 года остаётся неизменной.

По сообщению Jiemian News в этом месяце, Xiaomi Motors вступила в стадию пробного производства и проводит комплексные испытания оборудования производственной линии, технологических процессов и квалификации работников. Сообщается, что Xiaomi Motors каждую неделю производит около 50 прототипов автомобилей. Однако, компания считает что при этом по ночам работает очень мало работников. В связи с этим, люди, связанные с этим вопросом, говорят, что Xiaomi Motors уже обратилось за одобрением о работе круглые сутки к Министерству промышленности и информационных технологий. Скорее всего, что оно будет одобрено самое позднее это к концу этого года. Как только одобрение будет получено, Xiaomi Motors сможет немедленно начать полномасштабное массовое производство автомобилей.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#xiaomi #автомобили #автомобиль #автомобилестроение #автомобилист #автомобили из #xiaomi motors
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Появились фотографии предположительно нового седана Denza от BYD во время дорожных испытаний
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Технику ВС Азербайджана, перечёркнутой латинской Z и буквой F, заметили рядом с Карабахом
20
Испытание «Кинжала» на Су-34 опровергнуто, с бомбардировщика запускали УМПК с ФАБ-1500
4
Молдова не захотела отдавать долги «Газпрому», поэтому теперь боится сокращения поставок сырья
13
Т-14 «Армата» снова решено доработать – танки обещают пустить в серию после небольшой модернизации
11
Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
+
В Сети появились кадры очередного уничтоженного на Украине американского БТР Stryker
3
Морская авиация ВКС предотвратила высадку спецназа ВСУ в Крыму и унитожила три катера с 36 бойцами
6
Новый дрон-камикадзе "Скальпель" скоро будет запущен в серийное производство
1
Аккумуляторный блок Apple MagSafe даст возможность заряжать сразу несколько устройств одновременно
+
Добровольца из Шотландии, перешедшего на службу в ВСУ, нашли в реке со связанными за спиной руками
+
Польский полковник: солдаты Украины попали в ловушку, став зависимыми от Илона Маска
+
Российская авиация уничтожила следовавшие в направлении Крыма катера ВСУ с десантными группами
+
В соседней галактике обнаружена сверхмассивная черная дыра, пожирающая звезду, похожую на Солнце
+
Рогов: На британские ОБТ объявлена охота - Второй танк Challenger подбит с одного выстрела "Корнета"
1
Steam заблокировал учетную запись с $20 тыс.
13
NVIDIA поможет индийской компании Tata Group развернуть в стране масштабную ИИ-платформу
+
Искусственный интеллект спрогнозировал цену Ethereum на 30 сентября
1
Киберпанк-боевик Ghostrunner разошёлся 2,5-миллионным тиражом
+
"Учатся на своих ошибках" - в сети появились фото быстровозводимых укрытий от БПЛА для самолётов
+
Что означают "секретные" коды, отправляемые по WhatsApp: 1543, 1122…
3

Популярные статьи

Как я познал божественную оптимизацию Starfield
32
ТОП-5 бюджетных блоков питания – рейтинг 2023 года
29
Компактная сборка Mini-Tower в стиле AMD + NVIDIA – игровой компьютер с SSD на 2 Тб всего за 85 000р
15
Впервые за 10 месяцев чищу свой компактный ПК на основе AMD Ryzen 7 2700X и MSI GeForce GTX 1070
3
Когда на самом деле началась Вторая Мировая Война
21
Азербайджан перебрасывает военную технику на границу с Арменией - разбираемся насколько всё серьёзно
11
После того как Россия уничтожила множество западных танков, Пентагон отменил модернизацию Abrams
5
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
4
Учимся правильно использовать Furmark
7
Humble Choice сентябрь 2023 - 8 игр за 1200 рублей
25

Сейчас обсуждают

Truth Seeker
11:50
Про это не слышал, а вот про то, что в РФ повысили призывной возраст до 30 лет, это факт, то есть теперь с 18 до 30 лет призывают на срочку. Ну и ещё не забываем про недавние принятые законы и поправк...
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Александр Привет
11:45
И по этому призывной возврост до 16 лет хотят скинуть?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Apsheronsky tchai
11:45
Заглот, пошарься между ног, найдешь чё поиграть. Джойстик и две кнопки. Если понравится, задонать Данте, вы с ним хорошо поиграете, может даже в очко перекинетесь.
Когда нужно делать апгрейд ПК, и что купить в первую очередь, если денег мало, а играть хочется
HATRED VORTEX
11:44
2 слота памяти - несерьезно. Каждый раз именно этот отталкивает от АРЕХ
ASUS выпустит новую материнскую плату ROG Z790 APEX
Truth Seeker
11:44
А во время СВО проводят мобилизацию, переводят экономику страны на военные рельсы, прилетают дроны по Кремлю?
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Truth Seeker
11:43
Пока только по рынкам и супермаркатам фигачат
Владимир Зеленский призвал свой народ готовиться к долгому конфликту
Александр
11:42
Как бы не оказалось, что русские хакеры перенесли перед пожаром все данные ждалкера 2 на эти сервера.))) И ждите релиза ещё лет 10.
В пражском офисе GSC Game World случился пожар - сгорел этаж с резервными серверами
valderm
11:38
китайцы молодцы не идут на поводке у фашингона
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
Bot0-Chat
11:38
На картинке, как я понимаю, мы видим обгоревшего на пожаре главПЫСю. А что касаемо сроков релиза, так на 2024 год и не надейтесь даже.
В пражском офисе GSC Game World случился пожар - сгорел этаж с резервными серверами
Yilec
11:37
Хуавей, с его "волчьей" корпоративной культурой, почище американских буржуев будет :)
Китай запретил iPhone в госсекторе и продвигая флагман Mate 60 Pro обрушил акции Apple на $200 млрд
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем