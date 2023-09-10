Новый автомобиль имеет чрезвычайно низкую посадку, немного похожую на приплюснутый вид Denza N7

Сегодня автомобильный блоггер @gaozhuanqingnian-huachewei sir опубликовал на Weibo несколько шпионских фотографий нового седана Denza, сделанных во время городских испытаний автомобиля. На фотографиях видно, что некоторые из этих неизвестных моделей полностью покрыты камуфляжем, а у других видны кусочки очертания кузова. После появления фотографий, местные жители смогли понять, что эти новые автомобили находятся недалеко от ворот штаб-квартиры завода BYD в Шэньчжэне.

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Судя по общему виду, новый автомобиль имеет чрезвычайно низкую посадку, немного похожую на приплюснутый вид Denza N7, который был недавно выпущен. Ожидается, что общий размер автомобиля достигнет 5 метров, а в сочетании с небольшим дорожным просветом визуально автомобиль будет иметь спортивный стиль.

Как видно из нескольких других шпионских фотографий, в новом автомобиле используются безрамные двери, обычно используемые в моделях купе. Ожидается, что в качестве дополнительного аксессуара будет установлен задний спойлер большого размера. Вероятно, он будет ориентирован на две основные характеристики: высокую производительность и роскошь.

Что касается задней части автомобиля, автомобиль был оснащен задними фонарями BYD Tang. Однако, учитывая, что автомобиль все еще находится в состоянии тестирования, это может поменяться прежде чем он будет выпущен. И скорее всего его внешний вид претерпит ещё несколько измерений.

Ранее уже появлялись фотографии большого количества тестовых моделей новых автомобилей возле штаб-квартиры BYD в Пиншане, Шэньчжэнь. Тогда были сфотографированы первый седан с предварительным названием U6 и модель пикапа Fangbao.



