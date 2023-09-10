Ценовой диапазон будет от 249 до 399 евро (в настоящее время около 26 000 - 42 000 рублей) в зависимости от материалов

Сегодня, за четыре дня до официальной пресс-конференции, зарубежные СМИ "WinFuture" заранее опубликовали внешний вид и некоторые параметры этих умных часов, а также их стоимость.

По имеющимся данным, Huawei WATCH GT 4 будет выпущен в двух размерах: 41 мм и 46 мм, в общей сложности в девяти различных стилях. Ценовой диапазон будет от 249 до 399 евро (в настоящее время около 26 000 - 42 000 рублей) в зависимости от материалов из которых они изготовлены. Согласно анализу всё тех же "WinFuture", Huawei WATCH GT 4 будет предлагать браслеты, изготовленные из различных материалов, таких как ткань, резина и нержавеющая сталь, причем версия из нержавеющей стали будет продаваться по самой высокой цене. Следует отметить, что в отличие от цифровой серии, серия GT ориентирована на занятия спортом и отслеживание своего здоровье.

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Ожидается, что 46-миллиметровая модель будет иметь ремешок всего из двух материалов: версия с ремешком из нержавеющей стали больше подойдёт под деловой стиль, а версия с металлическим корпусом и резиновым браслетом выглядит более спортивной. Версия диаметром 41 мм больше похожа на часы, предназначенные для женщин, и в целом более изысканна, чем версия диаметром 46 мм. Что касается конфигурации, "WinFuture" сообщила, что WATCH GT 4 будет оснащен процессором ARM Cortex-M и будет работать от батареи около двух недель.



