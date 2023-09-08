Этот инструмент для технического обслуживания входит в двигатель двухтактным движением, похожим на «дюймового червяка», и использует прожектор, помогающий камере передавать видео в реальном времени

Команда инженеров из Института аэронавтики и астронавтики General Electric в сотрудничестве с Бингемтонским университетом в Нью-Йорке разработала новый инструмент бионического контроля, который может имитировать движения червя, который сможет проходить в труднодоступные части двигателя самолёта для его обслуживания.

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Сейчас недоступные части реактивных двигателей современных самолетов обычно визуализируются с помощью «эндоскопа». Этот «эндоскоп» состоит из длинного шланга, оснащенного камерой. С его помощью обслуживающий персонал может просматривать внутреннюю часть реактивного двигателя в режиме реального времени через окуляр или экран. Но из-за гравитации происходит провисание камеры таких устройств, и камеру трудно поместить глубоко внутри двигателя, поэтому исследователи разработали бионический инструмент для капитального ремонта под названием Sensiworm.

Сообщается , что инструмент для технического обслуживания входит в двигатель двухтактным движением, похожим на «дюймового червяка», и использует прожектор, помогающий камере передавать видео в реальном времени для изображения трещин, коррозии или других проблем, с которыми можно столкнуться. Он может обнаруживать утечки газа и измерять толщину термобарьерных покрытий на компонентах двигателя, в то время как другие сенсорные возможности в настоящее время находятся в стадии разработки.

Дипак Триведи, ведущий инженер по робототехнике в Аэрокосмическом институте GE заявил, что благодаря крошечному роботу-компаньону, такому как Sensiworm, у операторов по техническому обслуживанию появятся глаза и уши для проверки состояния самолёта. Благодаря его мягкой, совместимой конструкции они могут проверять каждый дюйм двигателя самолета, передавая видео в реальном времени и данные о состоянии деталей, которые обычно проверяют операторы.