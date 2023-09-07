В стандартной комплектации ID.3 будет оснащен двухмоторным полным приводом мощностью примерно 300 лошадиных сил

Вскоре после дебюта концепт-кара Volkswagen ID.GTI на автосалоне в Мюнхене, зарубежные СМИ сделали несколько шпионских фотографий предположительно Volkswagen ID.3 GTX. На данных изображениях автомобиль проходит ряд тестов, а выпущен он будет только в 2024 году.

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Внешне этот черный прототип автомобиля мало чем отличается от обычного ID.3. Но если присмотреться, то можно обнаружить некоторые изменения в деталях. Например, боковые юбки имеют выступающие части, из-за которых кузов кажется еще ниже. Передний бампер также имеет новый дизайн с использованием того же рисунка сетки, что и у ID.4 и ID.5 GTX. На заднем бампере также есть серые наклейки, скрывающие некоторые детали, предположительно, там тоже могут располагаться некие сетчатые элементы.

Точных сведений о технических характеристиках нет, но предполагается, что ID.3 GTX будет использовать двухмоторный полный привод мощностью около 300 лошадиных сил, что соответствует ID.4 и ID.5 GTX. ID.3 GTX может использовать аккумуляторную батарею емкостью 77 кВт*ч, а запас хода в условиях WLTP будут составлять около 498,9 километров.

Не удивительно, что произошло это сразу после презентации концепт-кара ID.GTI, демонстрирующего будущий электрический хот-хэтч VW, который, как ожидается, поступит в производство в 2026 году, но который, в отличие от ID.3 GTX, скорее всего, будет использовать единственный двигатель с передним приводом. Таким образом, у Volkswagen будет два разных стиля высокопроизводительных электрических хэтчбеков, и первым в списке будет ID.3 GTX.