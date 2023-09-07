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СтарыйДед За пост начислено вознаграждение
Официально выпущен Subaru Levorg Layback с двигателем 1.8T, но только в Японии
Subaru Levorg Layback будет продаваться в одной комплектации Limited EX, которая включает виртуальную приборную панель, мультимедийную систему с вертикальным экраном и климат-контроль

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Subaru выпустила сегодня в Японии новую модель под названием Levorg Layback. Levorg — это кросс-универсал на базе Impreza, а официально Levorg Layback — это версия якобы внедорожника. По сути автомобиль представляет собой увеличенную версию предыдущего Levorg, но с бОльшими возможностями для езды по бездорожью.

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Также Levorg Layback и выглядит как обычный Levorg, но имеет пластиковую окантовку и 18-дюймовые колеса. Его длина, ширина и высота также на 15 мм, 25 мм и 70 мм длиннее, чем у обычной версии, а дорожный просвет увеличен на 55 мм до 200 мм, при этом объём багажника остаётся прежним.

Новый автомобиль оснащен двигателем 1.8T с турбонаддувом, максимальной мощностью 174 л.с. и максимальным крутящим моментом 300 Нм, вариатором и культовой системой симметричного полного привода Subaru, а также системой EyeSight следующего поколения. Также присутствует широкоугольная камера, аудиосистема Harman Kardon, 11,6-дюймовая центральная консоль и 12,3-дюймовая цифровая приборная панель. Кроме того, автовладелец также может удаленно управлять кондиционером через приложение мобильного телефона, чтобы заранее отрегулировать температуру в автомобиле.

Можно отметить, что Levorg Layback в настоящее время продается только на японском рынке, и неясно, будет ли он представлен на других рынках. Subaru также продает в Японии версию Levorg STI Sport с более спортивной комплектацией. В начале этого года Subaru также выпустила специальную версию STI Sport Performance ограниченной серией в 500 экземпляров, оснащенную 19-дюймовыми коваными дисками BBS, масляным радиатором трансмиссии, тягами боковой поддержки, эластичными рулевыми тягами и другими компонентами.

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