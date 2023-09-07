Сегодня днем ​​генеральный директор выступал на конференции Goldman Sach Communacopia & Technology и сказал, что следующие игры Respawn «очень захватывающие».

По данным зарубежных СМИ Game is Hard, на конференции Goldman Sachs Communacopia & Technology (Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference) генеральный директор EA Эндрю Уилсон заявил, что приобретение EA Rebirth Studio было для них абсолютно экономически выгодной сделкой. Студия Rebirth известна по игре "Titanfall", которая была разработанная ею. В 2017 году EA приобрела этого разработчика. Также он заявил, что франшизы «Apex» и «Звездные войны: Джедай» оказали неоценимую помощь EA и ее игрокам.

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Кроме того, Эндрю Уилсон также сообщил, что Respawn Studios в настоящее время разрабатывает оригинальный продукт, которая «очень воодушевила всю команду менеджеров».

В мае этого года Винс Зампелла, глава Rebirth Studios, заявил, что у компании есть небольшая команда, которая разрабатывает что-то необычное, но данный продукт находится ещё на самых ранних стадиях.

Кроме того, по информации из различных интернет источников, в настоящее время Rebirth Studio работает как минимум над двумя играми по «Звездным войнам». Один из этих проектов представляет собой шутер от первого лица, которым руководит Питер Хиршманн, сопродюсер «Medal of Honor». А другая — стратегическая игра, разработанная в сотрудничестве с Bit Reactor, но конкретное содержание игры и время выпуска пока неизвестны.