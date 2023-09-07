Она имеет небольшой длинный овальный дизайн, а цена составляет 349,99 долларов США(~34 000 рублей)

Сегодня компания Logitech анонсировала новую портативную колонку EPICBOOM от своего аудиобренда Ultimate Ears. Это устройство обладает уникальными особенностями, которые делают его идеальным выбором для любителей мощного звука в компактном формате. Давайте рассмотрим подробнее, что делает EPICBOOM таким привлекательным.

EPICBOOM от Ultimate Ears обеспечивает супергромкость звука, который охватывает 360° пространство. Это означает, что можно наслаждаться качественным звучанием в любой точке комнаты или на открытом воздухе. Благодаря высококачественному звуку Ultimate Ears, колонка предлагает достаточную громкость, чтобы удовлетворить самые требовательные потребности.

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Одной из ключевых особенностей EPICBOOM является его экологически чистый дизайн. Устройство изготовлено из 100% переработанного полиэстера и не менее 59% переработанного пластика, которые не вредят окружающей среде.

EPICBOOM имеет степень защиты от пыли и воды, соответствующую стандарту IP67. Это делает колонку идеальным компаньоном для путешествий или использования на открытом воздухе. Больше не нужно беспокоиться о случайных брызгах воды или пыли, которые могут повредить колонку.

По словам Logitech, они учли пожелания клиентов и создалт устройство, которое легко использовать в различных ситуациях. EPICBOOM поддерживает подключение через Bluetooth и NFC, что позволяет быстро и легко соединять ее с вашими устройствами. Колонка также имеет встроенный микрофон для динамической настройки эквалайзера, чтобы вы могли наслаждаться звуком, настроенным под ваши предпочтения.

EPICBOOM может работать до 17 часов без подзарядки, что делает ее идеальной для путешествий или длительных мероприятий. Колонка также поддерживает подключение двух устройств одновременно, что позволяет вам делиться музыкой с друзьями без необходимости переключаться между устройствами.

Получается, что портативная колонка EPICBOOM от Ultimate Ears - это прекрасный выбор для тех, кто ищет мощный звук в компактном формате. С ее супергромкостью и охватом звука 360°, вы сможете наслаждаться качественной музыкой, где бы вы ни находились. Кроме того, экологически чистый дизайн и прочность делают EPICBOOM идеальным спутником для любых путешествий.