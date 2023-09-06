Nezha X оснащен приводным двигателем с максимальной мощностью 120 киловатт, который будет взят из предыдущей версии

Компания Nezha Auto опубликовала сегодня визуализацию внешнего вида новой модели внедорожника и объявила, что автомобиль получил официальное название Nezha X. Форма нового автомобиля продолжает философию дизайна Nezha Motor под лозунгом: «уверенность в себе», демонстрируя очень эффектный стиль.

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Судя по опубликованному эскизу концепции дизайна, передняя часть Nezha X имеет узкую L-образную фару, разделенную конструкций с объёмной боковой окантовкой передней панели и ребрами на крышке капота. Более конкретные детали дизайна сбоку рассмотреть пока невозможно, но видно, что у него очень спортивный стиль, а дорожный просвет кажется довольно-таки высоким.

Если покопаться в интернете, то, можно найти двойника Nezha X, ранее подававшего декларацию на автомобиль с названием Nezha U MAX. На изображении декларации видно, что у автомобиля добавлены яркие цветные декоративные полоски на внешней стороне фар и задней окантовке автомобиля, чтобы сделать его более узнаваемым.

Сбоку автомобиля на боковой юбке добавлена декоративная панель того же цвета, что и кузов, а порт зарядки по-прежнему расположен на переднем крыле. Форма задней части автомобиля в основном такая же, как у нынешней «Nezha U-II», оснащенная световой полосой сквозного типа, а на задней части автомобиля также добавлена оранжевая декоративная полоса.

По габаритам длина, ширина и высота Nezha X составляют 4619/1860/1628 мм соответственно, а колесная база – 2770 мм. Что касается мощности, по информации в декларации, Nezha X оснащен приводным двигателем с максимальной мощностью 120 киловатт, и получается, что мощность соответствует мощности Nezha U-II, которая в настоящее время продается. Данные о запасе хода неизвестны, поэтому для справки, продаваемый в настоящее время Nezha U-II обеспечивает дальность хода в 401 км, 501 км и 610 км в рабочих условиях CLTC.