Она представляет собой мощное и гибкое решение для компактных ПК и может быть использована для создания сетевой системы хранения данных

Сегодня компания Mingfan представила материнскую плату EYERTEC AD650i Mini-ITX, которая представляет собой мощное и гибкое решение для компактных ПК и может быть использована для создания NAS.

реклама

Представление материнской платы Mingfan EYERTEC AD650i Mini-ITX, выглядит следующим образом: AD650i предназначена для компактных ПК и высокопроизводительных приложений, оснащена процессором i7-12650H, имеющим 8 ядер и 12 потоков. Также материнская плата поддерживает двухканальную память DDR4 в слоте SODIMM, обеспечивает до 64 ГБ оперативной памяти, а скорость поддерживает 3200 МТ/с.

AD650i имеет мощные возможности расширения хранилища благодаря трем слотам для твердотельных накопителей M.2 2280 PCIe3.0 с поддержкой RAID0, RAID1 и RAID5. Материнская плата также включает в себя два 2,5-дюймовых слота для жестких дисков SATA и карту расширения SSD MXM, которая также имеет три дополнительных слота для твердотельных накопителей M.2 2280 PCIe3.0. Слоты MXM также можно использовать для видеокарт MXM.

Что касается интерфейса, AD650i оснащен слотом M.2 2230 Key E для беспроводного подключения, двумя видеовыходами HDMI, одним портом USB4, двумя портами USB3.2 Gen2 Type-A, двумя портами USB3.2 Gen1 Type-A и одним портом RJ45 2.5.G Ethernet.