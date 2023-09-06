Всего потребовалось 33 месяца, чтобы спустить с конвейера первый миллион автомобилей, и 13 месяцев, чтобы уже второй миллион сошёл с конвейера.

По официальным данным, утверждается, что 2-миллионный автомобиль Tesla китайского производства сошел сегодня с производственной линии Шанхайской гигафабрики. Также в опубликованной информации говорится, что Шанхайской гигафабрике Tesla потребовалось 33 месяца, чтобы спустить с конвейера первый миллион автомобилей, и всего 13 месяцев, чтобы уже второй миллион автомобилей сошёл с конвейера. Tesla заявила, что полный автомобиль сошел с завода Tesla в Шанхае менее чем за 40 секунд, а сборка была завершена, когда автомобиль вышел с производственной линии и дважды посигналил.

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Гигафабрика Tesla в Шанхае использует двухэтажное здание завода, требующее сверхвысоких производственных мощностей. Корпус автомобиля захватывается в воздухе рукой робота, как будто летая вокруг. Для различных производственных линий производственный процесс дополнительно оптимизирован. Например, когда сварочный цех производит три параллельные производственные линии для днища кузова, три части передней, средней и задней части пола производятся одновременно без «последовательного» производства, что значительно повышает его эффективность.

Гигантская машина для литья под давлением мощностью 6000 тонн, установленная на Шанхайском суперзаводе, осуществляет интегральное формование всего заднего дна путем впрыскивания высокотемпературной алюминиевой жидкости в форму. В результате более 70 сварных деталей соединяются в одну, что не только упрощает производственный процесс, но и повышает прочность и устойчивость корпуса.

Уровень автоматизации шанхайского суперзавода Tesla достигает 95%. В сварочном цехе работают сотни роботизированных манипуляторов. Раньше работу выполняли сотни людей, но теперь нужны только десятки людей. Эффективность работы высокая, быстрая, а стандарты производства более единообразны.

«Цифровая нейронная сеть» охватывает весь производственный процесс завода. В данных записываются источник, размер и качество каждой части корпуса, а также количество оборотов, угол и крутящий момент каждого установленного винта. необходимые для производства. Кроме того, после размещения заказа на Tesla пользователи также могут проверить статус производства заказа в режиме реального времени.

По данным компании Tesla, Шанхайская гигафабрика внедряет низкоуглеродную защиту окружающей среды в каждый процесс. Уровень переработки промышленных отходов составляет 93%, а уровень переработки промышленной воды достигает 98%. Ежегодно можно перерабатывать более 400 000 тонн очищенной воды, что снижает образование сточных вод из источника, и после очистки сбрасываемые сточные воды можно использовать для рыбоводства.

Tesla заявила, что 99,9% Шанхайской гигафабрики составляют китайские сотрудники, а уровень локализации частей Шанхайской гигафабрики превышает 95%. Компания использует модель вертикальных закупок, чтобы избежать «посредников, зарабатывающих разницу».