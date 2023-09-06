Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед За пост начислено вознаграждение
Сегодня менее чем за 40 секунд с конвейера сошел 2-миллионный автомобиль Tesla Shanghai Gigafactory
Всего потребовалось 33 месяца, чтобы спустить с конвейера первый миллион автомобилей, и 13 месяцев, чтобы уже второй миллион сошёл с конвейера.

реклама

По официальным данным, утверждается, что 2-миллионный автомобиль Tesla китайского производства сошел сегодня с производственной линии Шанхайской гигафабрики. Также в опубликованной информации говорится, что Шанхайской гигафабрике Tesla потребовалось 33 месяца, чтобы спустить с конвейера первый миллион автомобилей, и всего 13 месяцев, чтобы уже второй миллион автомобилей сошёл с конвейера. Tesla заявила, что полный автомобиль сошел с завода Tesla в Шанхае менее чем за 40 секунд, а сборка была завершена, когда автомобиль вышел с производственной линии и дважды посигналил.

реклама

Гигафабрика Tesla в Шанхае использует двухэтажное здание завода, требующее сверхвысоких производственных мощностей. Корпус автомобиля захватывается в воздухе рукой робота, как будто летая вокруг. Для различных производственных линий производственный процесс дополнительно оптимизирован. Например, когда сварочный цех производит три параллельные производственные линии для днища кузова, три части передней, средней и задней части пола производятся одновременно без «последовательного» производства, что значительно повышает его эффективность.

Гигантская машина для литья под давлением мощностью 6000 тонн, установленная на Шанхайском суперзаводе, осуществляет интегральное формование всего заднего дна путем впрыскивания высокотемпературной алюминиевой жидкости в форму. В результате более 70 сварных деталей соединяются в одну, что не только упрощает производственный процесс, но и повышает прочность и устойчивость корпуса.

Уровень автоматизации шанхайского суперзавода Tesla достигает 95%. В сварочном цехе работают сотни роботизированных манипуляторов. Раньше работу выполняли сотни людей, но теперь нужны только десятки людей. Эффективность работы высокая, быстрая, а стандарты производства более единообразны.

«Цифровая нейронная сеть» охватывает весь производственный процесс завода. В данных записываются источник, размер и качество каждой части корпуса, а также количество оборотов, угол и крутящий момент каждого установленного винта. необходимые для производства. Кроме того, после размещения заказа на Tesla пользователи также могут проверить статус производства заказа в режиме реального времени.

По данным компании Tesla, Шанхайская гигафабрика внедряет низкоуглеродную защиту окружающей среды в каждый процесс. Уровень переработки промышленных отходов составляет 93%, а уровень переработки промышленной воды достигает 98%. Ежегодно можно перерабатывать более 400 000 тонн очищенной воды, что снижает образование сточных вод из источника, и после очистки сбрасываемые сточные воды можно использовать для рыбоводства.

Tesla заявила, что 99,9% Шанхайской гигафабрики составляют китайские сотрудники, а уровень локализации частей Шанхайской гигафабрики превышает 95%. Компания использует модель вертикальных закупок, чтобы избежать «посредников, зарабатывающих разницу».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tesla #автомобили #автомобиль #автомобилестроение #автомобилист #автомобили из #автомобили tesla #tesla electric #tesla ap
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Выпущен внедорожник Toyota Century, оснащенный подключаемой гибридной системой 3,5-л. двигателя V6
The New York Times: Китай теснит немецкие концерны и быстро занимает автомобильный рынок Европы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
20
Посадка российского Ми-8 в Харьковской области области была не ошибкой, а предательством
15
Предварительный список из 62 смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 15 на Android 14
7
Дрон-камикадзе «Ланцет» метко поразил Т-64БВ, пытавшийся отбуксировать ранее подбитый Leopard 2
+
Бельгийский генерал Гетинк: F-16 станут для Украины просроченным лекарством
+
Из утечки стала известна дата анонса Grand Theft Auto 6
1
Разработчики «Мира танков» ввели 9-часовой рабочий день для своих сотрудников и полностью отказались от «удалёнки»
10
Торрент qBitTorrent замечен в установке утилиты для скрытого майнинга Monero – как защитить свой ПК
6
Турецкая оборонная промышленность сосредотачивается на производстве морских дронов
1
Патч Star Wars Jedi: Survivor обещает стабильную производительность 60 fps на консолях
+
EASA заявила, что поставщик подделывал сертификаты на запчасти для двигателей CFM56
1
Обновленная статистика Steam показывает, что геймеры массово переходят на процессоры от AMD
21
Наличие пяти вентиляторов не помогло MAXSUN GeForce RTX 4090 MGG добиться приемлемой температуры
1
Почему кустарная броня Контакт-1 ухудшила Leopard 2, а навыки танкистов ВСУ не оставили танку шансов
+
Forbes: подтверждено, что первый британский танк Challenger 2 уже уничтожен ВС РФ
1
Герой РФ полковник Сайфуллин: немецкие Leopard 2 прекрасно горят, а мин хватит на каждый танк
+
Цены на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max подвергнутся значительному повышению
1
Владелец платы Gigabyte увидел в BIOS 384 Гбайт ОЗУ при модуле в 16 Гбайт, компания решила проблему
2
В США объявили об установке на боевой эсминец Zumwalt ещё не разработанной гиперзвуковой ракеты
3
В Германии продали трубы от «Северного потока — 2» компании Gascade
1

Популярные статьи

Как я купил Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
39
Почему я сегодня не советую покупать процессоры Intel – 9 весомых причин сказать AMD дружное «Да»
80
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
18
Почему взрывается и горит украинское зерно
9
Уничтоженный британский Challenger специально заманили в ловушку и расстреляли с близкого расстояния
2
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
2
Как увеличить память в младшей Xbox series S
3
Российские инженеры занимаются разработкой и испытанием в зоне СВО мобильных бункеров
4
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
5
Как в Китае отреагировали на планы США продать оружие Тайваню
1

Сейчас обсуждают

Za9c
12:59
Пока рейтинг у игры 86% в стиме. Но он от самых преданных фанов, которые не лохи и купили премиум эдишн с заранее недельным доступом. Интересно что обычные люди скажут. Неужели это поделие заслуживае...
Пользователи Steam массово требуют возврат средств за Starfield
usr721
12:57
Аналогичное можно сказать и про СССР с РФ.
Герой России Сайфуллин: страны НАТО привыкли воевать с неоснащенными армиями
Johan_888
12:55
Там уже не важно, сво ведётся на "сверхдоходы" от санкций.
Владельцам ряда маршрутизаторов ASUS нужно обновить прошивки для защиты от опасных уязвимостей
Dzhereli
12:54
Ну так промолчал бы.
Швейцарская НПО опубликовала доклад, в котором рассказала о коррупции в Одессе
shurikw
12:49
Не засоряй новостную ленту всякой парашей. Неужели ты не видишь, что твой оффтопик никто не читает и не комментирует?
Швейцарская НПО опубликовала доклад, в котором рассказала о коррупции в Одессе
Саша
12:48
Но посадят все равно русского по 282 статье. Нацист из Белгородской области призвал мусульман восстать против русских из-за начала СВО В паблике поп-ММА Юсубов Амид из Белгородской области  призвал ...
Ми-24, принадлежащий Польше пересек границу Белоруссии
REY_B_
12:48
Деньги и славу получают продюсеры, актёры, режиссёры и даже операторы... Но оказывается всё зависит от никому неизвестных сценаристов.... Если сценарий хороший, то известными становятся даже никому не...
Последнее путешествие "Деметра": теоретически неплохой фильм ужасов, испорченный сценарием
kemiisto
12:46
Кота сделать чёрным и кастрированным - и всего делов.
Режиссер «Ледникового периода» снимет мультфильм по игре Stray
glavhyilo
12:44
сдувается европа щас
The New York Times: Китай теснит немецкие концерны и быстро занимает автомобильный рынок Европы
REY_B_
12:41
Инвестиции в Китай за последние годы резко сократились. Говорят что Китаю от этого будет очень плохо, а Западу хорошо... Но похоже всё уже наоборот.
The New York Times: Китай теснит немецкие концерны и быстро занимает автомобильный рынок Европы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем