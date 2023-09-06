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Выпущен внедорожник Toyota Century, оснащенный подключаемой гибридной системой 3,5-л. двигателя V6
Система сочетает в себе 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 193 кВт/335 Нм и два электродвигателя мощностью 134 кВт/270 Нм и 80 кВт/169 Нм для привода всех четырех колес

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Компания Toyota представила сегодня новый роскошный внедорожник — Toyota Century SUV, который представляет собой версию седана Century, но с более высокой посадкой. Седан Century, известный как японский Rolls-Royce, на протяжении многих лет был специальным автомобилем для японских бизнесменов, политиков и других высокопоставленных людей, которым обычно управлял штатный шофер. В Toyota заявили, что каждый внедорожник Century будет адаптирован под нужды клиентов, и даже уникальный кузов может быть создан мастерами. На презентации была показана версия GRMN, была даже версия кабриолета.

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Внедорожник Century будет производиться в Японии и в будущем продаваться по всему миру. На японском рынке внедорожник Century будет выпускаться ограниченным тиражом в 30 единиц в месяц со стартовой ценой в 25 миллионов иен (~16 500 000 рублей). А цена автомобиля для других стран составит 20 миллионов иен (~13 000 000 рублей).

Внедорожник Century отличается от седана тем, что в основе седана лежит заднеприводная платформа люксового седана Lexus LS предыдущего поколения, тогда как паркетник базируется на передне- и полноприводных платформах Toyota Highlander и Lexus. Что касается мощности, внедорожник также отказывается от 5,0-литрового бензинового гибридного двигателя V8 седана и выбирает 3,5-литровый бензиновый гибридный силовой агрегат V6, который можно найти во многих более дешевых семейных автомобилях Toyota и Lexus. Система сочетает в себе 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 193 кВт/335 Нм и два электродвигателя мощностью 134 кВт/270 Нм и 80 кВт/169 Нм для привода всех четырех колес. Общая выходная мощность не была объявлена.

Что касается дизайна передней части внедорожника Century, то он в целом имеет квадратные черты. Говый автомобиль продолжает логотип Phoenix с двойными светодиодными фарами и двухцветной окраской. Покупатели могут выбирать между обычными задними дверями (которые могут открываться на 75 градусов) или электрическими раздвижными дверями, как у MPV. Toyota также продемонстрировала высокопроизводительную версию внедорожника Century GRMN, которая, судя по всему, будет продаваться широкой публике. Раньше существовала версия седана Century GRMN, но она была построена специально для президента Toyota Акио Тойоды.

Внедорожник Century имеет длину 5205 мм, ширину 1990 мм, высоту 1805 мм и колесную базу 2950 мм, что соответствует размеру семиместного внедорожника BMW X7. Автомобиль весит 2570 кг, что на 200 кг больше седана. Седан в целом на 130 мм длиннее внедорожника и имеет колесную базу на 140 мм длиннее, чем внедорожник, но на 60 мм уже и на 300 мм ниже.

Салон внедорожника Century выполнен в четырехместном исполнении, задние сиденья обтянуты кожей и могут полностью откидываться, чтобы пассажиры могли даже спать. Все сиденья в автомобиле оснащены подогревом и вентиляцией, а звуковая система, как утверждается, сочетает в себе «изысканное звучание и превосходную технику мастера-инструментальщика». Для облегчения посадки и выхода из автомобиля он также оснащен выдвижными боковыми подножками с электроприводом и ручками на дверных косяках.

Toyota заявляет, что 3,5-литровый подключаемый гибридный силовой агрегат V6 «обеспечивает бесшумное вождение века» и оснащен рулевым управлением задними колесами для уменьшения радиуса поворота и режимом «заднего комфорта», который «помогает контролировать тормоза, подавляя неровности при движении и когда автомобиль останавливается». В новом автомобиле также используется шумопонижающее многослойное стекло, отделяющее салон от багажника для снижения шума.

Внедорожник Toyota Century 2024 года теперь доступен для предварительного заказа в Японии и будет продаваться через «Century Meister», группу продавцов и инженеров, обладающих обширными знаниями о бренде Century в избранных дилерских центрах Toyota. Они обещают внимательно общаться с каждым покупателем и предлагать подходящую модель в соответствии с его потребностями. В будущем клиенты смогут настроить цвет кузова и салона по своим предпочтениям или выбрать уникальный дизайн, созданный якобы мастерами своего дела. В дополнение к трем «зеркальным» цветам кузова Toyota также заявила, что предложит еще четыре цвета под брендом Kiwami Line, чтобы предоставить «клиентам, которые ищут более уникальный автомобиль для удовлетворения различных потребностей».

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