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Samsung SDI представляет литий-марганцево-железо-фосфатные батареи
Samsung SDI представляет высокопроизводительную литий-марганцево-железо-фосфатную батарею на автосалоне в Мюнхене

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В последние годы литий-железо-фосфатные аккумуляторы стали популярными в электромобильной промышленности, благодаря своей безопасности и долговечности. Китайские компании доминировали на этом рынке, но ситуация начинает понемногу меняться. Samsung SDI, один из ведущих южнокорейских производителей аккумуляторов, представил свою новую разработку - литий-марганцево-железо-фосфатные батареи (LMFP).

Одним из основных отличий этих батарей от традиционных литий-железо-фосфатных (LFP) является добавление марганца в материал катода. Это позволяет увеличить плотность энергии батареи на 15-20% при примерно тех же затратах. Это означает, что электромобили, оснащенные литий-марганцево-железо-фосфатными батареями, смогут проехать большее расстояние на одной зарядке.

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Ранее Samsung SDI фокусировалась на разработке высококачественных батарей без использования кобальта, но теперь компания поняла важность литий-железо-фосфатных батарей в автомобильной промышленности. Стремясь диверсифицировать свой бизнес и привлекать новых клиентов, Samsung SDI активно работает над разработкой аккумуляторов LFP.

На сегодняшний день китайские компании доминируют на рынке литий-железо-фосфатных аккумуляторов, и более 90% мирового рынка занимают их продукты. Такие автомобильные бренды, как Tesla, Hyundai Motor, Volkswagen и Mercedes-Benz, уже используют литий-железо-фосфатные батареи. Однако с появлением новых технологий, таких как литий-марганцево-железо-фосфатные батареи, рынок может претерпеть изменения.

Изображение служит не примером, а используется для привлечения внимания

Кроме того, Samsung SDI также представила новую форму батареи, называемую "боковой батареей". Она отличается от традиционных аккумуляторов тем, что положительные и отрицательные клеммы батареи располагаются сбоку, а не сверху и снизу. Это позволяет более эффективно регулировать отвод тепла, что способствует повышению безопасности и производительности батареи.

Представление литий-марганцево-железо-фосфатных батарей Samsung SDI на выставке IAA Mobility 2023 в Мюнхене, Германия, является важным шагом для компании. Оно подтверждает их стремление к инновациям и развитию новых технологий в области аккумуляторов. Будем наблюдать, как эти новые батареи внесут вклад в развитие электромобильной промышленности и изменят долю рынка литий-железо-фосфатных аккумуляторов.

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#samsung #samsung sdi #батареи для электромобилей
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