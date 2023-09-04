Функция помогает в распознавании светофоров и знаков остановки в автономном вождении по городским улицам, но доступна только в США.

Согласно новостям от 4 сентября, Tesla сегодня не только снизила цену FSD до 112 000 долларов США, но и убрала слова “скоро появится” у функции автоматической навигации по городским улицам(City Street Autopilot - CSA), что означает, что функция была официально запущена. Как утверждается, эту функцию пользователи с нетерпением ждали уже долгое время. До этого функция CSA, была заблокирована и указана как «скоро появится» в конфигураторе Tesla. Данная функция позволяет транспортным средствам двигаться автономно в сложных городских условиях, но при этом водителю всё ещё нужно быть готовым взять управление автомобилем на себя.

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Также Tesla снизила цену версии FSD в США с 15 000 до 12 000 долларов США, то есть снижение цены составило 3 000 долларов США. С добавлением возможности автономного вождения по городским улицам текущая цена Tesla FSD в 12 000 долларов может оказаться выгодным предложением для многих. При этом до этого Илон Маск неоднократно заявлял, что по мере совершенствования FSD его цена будет только расти.

На данный момент Tesla FSD имеет все функции базового и расширенного автопилота, а также распознавание светофоров и знаков остановки и теперь автономное вождение по городским улицам. В настоящее время функция беспилотного вождения по городским улицам доступна только в США. Конфигуратор Tesla показывает, что доступные функции FSD включают в себя автоматическое вождение с навигацией и смену полосы движения. Усовершенствованный автопилот, распознавание светофоров и знаков остановки, а также функции самостоятельного вождения по городским улицам в других странах пока недоступны.

В общей сложности продукты автопилота Tesla можно разделить на 3 версии, которые включают в себя AP, EAP и FSD. AP является самой базовой версией, а EAP добавляет такие функции, как звонки на смартфон, автоматическую парковку и NOA для улучшения управляемости при вождении.