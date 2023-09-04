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Предполагаемый Ace 3 от OnePlus оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и гибким экраном
OnePlus выпустит новое устройство, которое будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Какой конкретно это смартфон пока не уточняется.

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Мобильный телефон OnePlus Ace 2 Pro был представлен только в середине прошлого месяца, а уже появляются новости об еще одном новом смартфоне от OnePlus.

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Сегодня китайский блогер сообщил, что OnePlus выпустит новое устройство, которое будет оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Передняя часть продукта оснащена 6,74-дюймовым гибким микродуговым экраном с разрешением 1,5K, функцией высокочастотного затемнения и встроенный аккумулятор емкостью 5500 мАч. Батарея будет поддерживать  быструю зарядку мощностью 100 Вт. Также смартфон оснащён объективом IMX890 50 Мп, объективом OV08D10 8 Мп и объективом IMX709 32 Мп.

Хоть блогер не назвал, какую конкретно модель нового телефона хотят выпустить, но пользователи сети предполагают, что это OnePlus Ace 3. OnePlus в настоящее время имеет две линейки продуктов: флагманскую серию и серию Ace Performance. Согласно практике предыдущих лет, флагман OnePlus будет оснащен новым флагманским процессором Snapdragon, а представленный новый телефон, как ожидается, будет принадлежать к серии Ace. И так как конфигурация Ace 2 Pro обладала большой памятью объёмом 24 ГБ + 1 ТБ, то ожидается, что новое неизвестное устройство будет как минимум на том же уровне.


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