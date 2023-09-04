Генеральный директор BMW: европейские автопроизводители не смогут выиграть ценовую войну с китайскими конкурентами из-за запрета ЕС на двигатели внутреннего сгорания

Согласно сегодняшнему сообщению Financial Times, генеральный директор BMW Group Зипсе заявил в интервью, что запрет ЕС на двигатели внутреннего сгорания подталкивает европейские автомобильные компании к ценовой войне с китайскими конкурентами, и дешевые и экономичные автомобили, которые они производят, абсолютно проигрывают эту конкуренцию.

Он добавил, что сегмент дешёвых автомобилей может либо уйти, либо перестать быть частью европейских автопроизводителей. Кроме того, Зипсе отметил особенно BYD, сказав, что китайские автомобильные компании, такие как BYD, переходят на новые источники энергии и выпускают электрифицированную продукцию, а их амбиции растут с каждым днем.

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Однако, после этого Зипсе сказал, что производитель автомобилей высокого класса, как BMW, по-прежнему имеет преимущество в своём сегменте при сравнении с аналогичными китайскими автомобильными компаниями. Это связано с тем, что основными клиентами китайских автомобильных компаний по-прежнему являются те, кто приобретают экономичные автомобили.

Говоря о ценовой войне, Зипсе сказал, что ценовая война не затронула компанию, но она уже привела к снижению прибыли многих китайских автомобильных компаний. Однако он также признал, что конкуренция на рынке ниже 41 300 долларов США довольно жесткая, и Volkswagen уже пострадал от роста конкурентов.

В то же время Зипсе также раскритиковал несовершенство нынешних европейских мощностей по поддержке электромобилей: он считает, что строительство зарядной инфраструктуры в Европе все еще сильно отстает от ожиданий, а сырье, необходимое для производства аккумуляторов, очень трудно получить.