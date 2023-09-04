В качестве отличия его будут называть g-класс, а не G-класс, для отражения его меньшего размера

Компания Mercedes-Benz подтвердила, что действительно разрабатывает мини-версию G-класса, которую с любовью называет «Маленький G». Подтверждение модели произошло на презентации концепта CLA на автосалоне в Мюнхене, где немецкий бренд показал небольшой тизер нового внедорожника. Хотя на данном раннем этапе о новой модели известно ограниченное количество подробностей, исполнительный директор Mercedes Ола Каллениус в разговоре с иностранным информационным агентством заявил, что она появится через «несколько лет», но добавил, что компания еще не установила точную дату.

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Тизер, опубликованный в интернете, показывает очертания новой модели, подтверждая, что она будет иметь всё ту же квадратную форму, как и обычная версия G-класс, но по габаритам будет меньше. Также в качестве отличия его будут называть g-класс, а не G-класс, для отражения его меньшего размера.

Слухи о малышке G-класса вновь появились в начале этого года после того, как немецкое издание заявило, что такая модель готовится к выпуску в 2026 году. Источники утверждают, что она будет базироваться на будущей платформе компании MMA, и даже высказывались предположения, что его можно было бы продавать исключительно как электромобиль с 800-вольтовой электрической архитектурой. Кажется маловероятным, что он будет таким же маленьким, как, скажем, Suzuki Jimny, а может быть ближе по размеру к Jeep Wrangler. Пока неизвестно, будет ли он двудверным или четырехдверным.

(Примечание: изображения представлены G-класса для наглядности).