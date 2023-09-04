All-Terrain в стандартной комплектации оснащен системой полного привода 4MATIC, усовершенствованной версией адаптивной системы амортизации с плавной регулировкой и пневматической подвеской

Компания Mercedes-Benz представила на Немецкой международной выставке автомобилей и умной мобильности 2023 года (IAA MOBILITY 2023) ещё несколько автомобилей. Одним из них стал совершенно новый внедорожный седан E-Class All-Terrain. По сравнению с другими моделями седанов его ширина и высота увеличенные. Результатом этого является еще более просторное пассажирское пространство, а также объем багажника от 615 до 1830 литров (от 460 до 1675 литров для подключаемых гибридных моделей).

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Что касается внешнего дизайна, передняя часть нового седана E-Class All-Terrain имеет двухслойную решетку воздухозаборника как у внедорожника, передний и задний бамперы также напоминающие стиль внедорожника, нижнюю окантовку и темно-серые колесные арки.

Новый внедорожный седан E-Class All-Terrain в стандартной комплектации оснащен системой полного привода 4MATIC, усовершенствованной версией адаптивной системы амортизации с плавной регулировкой (ads+), а высота кузова может быть увеличена до 46 мм. Он также включает в стандартную комплектацию режим бездорожья и функцию “изображение дороги на бездорожье в режиме реального времени”.

Автомобиль доступен в бензиновой и подключаемой гибридной версиях. Среди них автомобили, работающие на топливе, оснащены интеллектуальной системой двигателя ISG, которая обеспечивает дополнительную выходную мощность в 17 киловатт и максимальный крутящий момент двигателя в 205 Нм. Мощность двигателя подключаемой гибридной модели может достигать 95 киловатт, пиковый крутящий момент может достигать 440 Нм, а запас хода на чистом электричестве в условиях WLTP (всемирная сбалансированная методика испытаний для легковых автомобилей) составляет до 100 километров.

Что касается интерьера, то новый седан повышенной проходимости E-класса оснащен суперэкраном MBUX, цельной стеклянной панелью, закрывающей центральный экран управления и экран дисплея пассажира, а также оснащен функцией “движение со звуком”, и освещение атмосферы может меняться в зависимости от музыки.

Автомобиль оснащен системой собственной разработки MB.OS — интеллектуальной системой взаимодействия человека и компьютера MBUX третьего поколения, основанной на новой программно-управляемой электронной архитектуре, недавно модернизированном центральном процессоре и модули связи 5G, поддерживающий больше сторонних приложений, функцию «сцены», которую можно настраивать и программировать, новый «режим успокоения при укачивании» и так далее. Кроме того, новый седан-внедородник E-Class All-Terrain оснащен умным цифровым ключом. Через iPhone или Apple Watch владелец может разблокировать и завести автомобиль, а также может поделиться до 16 связками ключей с разными родственники и друзья.