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iPad Pro с OLED-дисплеем, который выйдет в 2024 году, предложит хранилище ёмкостью 4 ТБ

При этом модели iPad Pro текущего поколения могут быть оснащены хранилищем объемом до 2 ТБ за высокую цену.
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Всё чаще появляется информация о том, что Apple впервые в 2024 году перейдет от технологии mini-LED к технологии OLED для новой серии iPad Pro, но это не единственное обновление, которое, как сообщается, компания представит в следующем году. Эти будущие планшеты также могут выпускаться версией с хранилищем емкостью 4 ТБ, но вполне вероятно, что этот вариант будет ориентирован на небольшую клиентскую базу из за безумно высокой цены.

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В настоящее время Apple предлагает версии емкостью 2 ТБ для своих 11-дюймовых и 12,9-дюймовых моделей iPad Pro, при этом Revengus заявляет, что, согласно неназванным источникам, версия OLED может иметь вариант хранения емкостью 4 ТБ. Обновление со 128 ГБ в последних версиях до 2 ТБ внутренней памяти обошлось в солидную стоимость в размере 1100 долларов, поэтому неудивительно, что Apple потребует от клиентов раскошелиться, чтобы получить вдвое больше максимального объема памяти. Добавьте к этому сотовую связь, и получится результат, который в значительной степени превосходит по цене даже MacBook Pro.

Поскольку позже в этом году модели OLED iPad Pro будут оснащены тем же чипом M3, что и некоторые Mac, можно с уверенностью предположить, что эти устройства будут обладать значительными преимуществами, когда дело доходит до сочетания производительности и энергоэффективности. Даже версии M2 в изобилии доступны большинству пользователей и станут привлекательной покупкой, когда на эти модели iPad Pro будут действовать скидки по мере появления линейки OLED. Однако Apple продолжает ограничивать iPadOS, поэтому модель емкостью 4 ТБ будет привлекательной только для тех, кому необходим девайс с большим объемом памяти и хочет что-то тоньше, легче и удобнее, чем портативный Mac.

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