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Анонсирован Аvatr 12 — электрический седан, оснащенный системой вождения ADS 2.0 от Huawei
Позиционируемый как седан и построенный на базе умной платформы электромобиля Changan CHN, Avatr 12 имеет одномоторную и двухмоторную версии

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Китайский автомобильный рынок постоянно радует нас новыми удивительными моделями, и на этот раз мы можем ожидать нечто поистине особенное от компании Avatr. Они с гордостью объявили о предстоящем дебюте своей новой модели - Avatr 12. Этот элегантный электрический седан будет впервые представлен на автосалоне в Мюнхене, Германия, 4 сентября, а затем онлайн в Китае 5 сентября.

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Avatr 12 - это не только красивый автомобиль, но и технологическое чудо. Он оснащен передовой системой вождения ADS 2.0 от Huawei, что делает его одним из самых инновационных автомобилей на рынке. Базируясь на умной платформе электромобиля Changan CHN, Avatr 12 обещает предложить невероятные возможности.

Когда речь заходит о дизайне, Avatr 12 не оставляет равнодушным. Стильные дневные ходовые огни, имеющие форму буквы "С", делают его мгновенно узнаваемым. Три радара, расположенные на передних крыльях и нижней решетке радиатора, поддерживают систему ADS 2.0 от Huawei. А полутвердотельные лидары и камеры обеспечивают безопасность и комфорт во время вождения. Кузов Avatr 12 имеет прямые линии, а звездообразные диски и скрытые дверные ручки придают ему элегантность. Ожидается, что автомобиль будет оснащен электрическими зеркалами заднего вида и большим панорамным люком на крыше. Сзади можно увидеть симметричные тонкие разделенные задние фонари, которые добавляют ему изысканности.

Avatr 12 будет доступен в одномоторной и двухмоторной версиях, обе из которых обладают впечатляющей дальностью хода - до 650 и 700 км соответственно. Максимальная мощность переднего двигателя составляет 195 кВт, а заднего - 230 кВт для двухмоторной версии. Одномоторная версия имеет максимальную мощность 230 кВт. Кроме того, будут доступны полноприводные модели с двойной моторной системой Huawei DriveONE. Аккумуляторная батарея тройной литиевой технологии будет поставляться компанией CATL, а высоковольтная платформа на 800 В обеспечит эффективную работу автомобиля. Avatr 12 будет не только экологически чистым, но и мощным автомобилем.

Салон Avatr 12 предлагает роскошь и инновации. Большой плавающий центральный экран управления, руль нестандартной формы и прокручиваемые кнопки создают уникальную атмосферу. Удлиненная светодиодная приборная панель добавляет шик и современность. Встроенная операционная система автомобиля поддерживается HarmonyOS 4.0 от Huawei, что гарантирует плавное и интуитивно понятное взаимодействие с автомобилем.

Avatr 12 - это результат совместных усилий китайских компаний Avatr и Huawei, которые стремятся создать передовые автомобили, сочетающие в себе роскошь, инновации и экологическую ответственность. Эта модель обещает стать новым шедевром не только на китайском, но и на мировом рынке электромобилей. 

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