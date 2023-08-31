Представители Renault рассказали только, что новый Scenic E-Tech сохранит 90% внешнего вида предыдущего концепт-кара Renault Scenic Vision

Компания Renault удивила автомобильный мир, представив тизер своего нового транспортного средства - Renault Scenic E-Tech. Официальная презентация этого электромобиля, разработанного на базе платформы CMF-EV, запланирована на автосалон в Мюнхене, который состоится на следующей неделе. Представители Renault заявили, что новый Scenic E-Tech сохранил 90% внешнего вида своего предшественника, концепт-кара Renault Scenic Vision. Ожидается, что он будет выпущен в массовое производство и запущен на рынок в 2024 году.

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Из шпионских фотографий, опубликованных зарубежными СМИ, мы можем увидеть, что дизайн передней части нового Scenic E-Tech практически идентичен концептуальной модели Scenic Vision, включая фирменный логотип с подсветкой светодиодами. Это обещает сохранить элегантность и современный стиль, которые отличают Renault Scenic.

Фотография опубликована зарубежными СМИ Motor1

Очевидно, что новый Scenic E-Tech будет оснащен полностью электрической системой привода, но пока неизвестно, какой будет запас хода. Предыдущая концептуальная модель Scenic Vision была гибридом на основе электро-водородной технологии, имела мощность 215 л.с. и аккумуляторную батарею емкостью 40 кВт*ч. В этой модели также использовалась система водородных топливных элементов мощностью 15 кВт. Предыдущий Scenic Vision имел габариты 4490 x 1900 x 1590 мм с колесной базой 2835 мм, и ожидается, что новый Scenic E-Tech будет близок к этим параметрам. Это говорит о том, что новый электромобиль сохранит просторный интерьер и функциональность, которые делают Scenic таким популярным среди владельцев семейных автомобилей.

Новый Renault Scenic E-Tech обещает стать важным шагом в развитии электромобильной индустрии. Сочетая инновационные технологии с элегантным дизайном, этот автомобиль подтверждает стремление Renault быть во главе автомобильных инноваций.