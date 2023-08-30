Официально раскрыты дополнительные ключевые характеристики предстоящего Infinix Zero 30 5G, который будет доступен для предзаказа со 2 сентября

Infinix уже анонсировала выпуск своего будущего смартфона Zero 30 5G, а на ее официальном сайте появилась страница запуска смартфона. Несколько дней назад были раскрыты некоторые из его ключевых характеристик, а теперь официально раскрыта дополнительная информация о смартфоне и его функциях.

Как ранее предполагалось из спецификации, предстоящий Infinix Zero 30 5G станет смартфоном с фронтальной камерой на 50 Мп, поддерживающей запись видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Он также будет поддерживать AR Space (Magic Line + AR Shot). Также сообщается, что будущий смартфон будет оснащен тройной задней камерой с оптической стабилизацией изображения на 108 МП и вспышкой Quad-LED, с помощью которой пользователи смогут снимать изображения с реальной детализацией и предельной точностью.

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Смартфон Infinix Zero 30 5G также будет оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 8050 и будет предлагать оперативную память объемом до 21 ГБ (12 ГБ встроенной + 9 ГБ виртуальной памяти) с технологией Memfusion. Он также будет иметь внутреннюю память UFS 3.1 объемом до 256 ГБ. Устройство будет работать под управлением пользовательского интерфейса XOS 13 со множеством дополнительных функций. Смартфон также будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мА*ч и будет поддерживать функцию быстрой зарядки USB Type-C мощностью 68 Вт. Поддержка быстрой зарядки позволит пользователям заряжать устройство от 0% до 80% всего за 30 минут.

Другая особенность смартфона, как теперь стало известно, включает в себя встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, функцию разблокировки лицом, Wi-Fi 6, NFC и два динамика с поддержкой аудиотехнологий DTS и HiRes. Если посмотреть на предыдущую информацию, то будет подтверждено, что предстоящее устройство будет оснащено 6,78-дюймовым изогнутым 3D-дисплеем AMOLED с частотой обновления 144 Гц и станет самым тонким смартфоном в сегменте с толщиной всего 7,9 мм. Устройство будет доступно в двух цветовых вариантах — зелёный и золотой.

Предварительные заказы на будущий смартфон Infinix Zero 30 5G начнутся через три дня, 2 сентября 2023 года, и как только устройство будет выпущено, будут объявлены и цены.