Минивэн Х9 станет первым автомобилем X-серии, а его длина составит около 5 метров

Новый Xpeng X9 представлен на улицах Китая в синем камуфляже. Выбор этого цвета камуфляжа не случаен. В Китае природа и экология ассоциируются с синим, а не с зеленым цветом. Другими словами, этот цвет говорит об экологичности минивэна.

реклама

Минивэн отличается оригинальностью и имеет выдающиеся черты. Это и скошенная D-образная стойка, и продуманная конструкция крыши, и бескаркасные воздухозаборники под бампером. С запасом хода до 800 км этот электрический минивэн будет конкурировать с другими популярными моделями на китайском рынке.

На изображениях можно заметить сдвижные двери в задней части автомобиля, а также элементы на заднем крыле и дверях. Это придает Xpeng X9 необычный и стильный вид, делая его похожим на мини-купе. Кроме того, интерьер Xpeng X9 отличается комфортом и стилем. Он будет оснащен большим плавающим экраном, двухспицевым D-образным рулевым колесом и беспроводным зарядным устройством.

Очевидно, что Xpeng X9 привлечет внимание покупателей своим оригинальным дизайном, большой дальностью хода и современными технологиями, и компания Xpeng надеется, что этот мини-автомобиль будет иметь успех на китайском рынке и составит конкуренцию другим популярным моделям.