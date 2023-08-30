Cayenne Turbo E Hybrid мощностью 739 л.с. — самый мощный автомобиль Porsche с ДВС

Новый Porsche Cayenne Turbo E Hybrid является самым мощным внедорожником в линейке, обогнав по мощности V8 Turbo GT, занявший второе место. Гибридный супервнедорожник доступен в кузовах "универсал" и "купе" и уже поступил на международный рынок.

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"Значительно улучшенный" 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом Cayenne Turbo E Hybrid развивает мощность 599 л.с., а электромотор - 176 л.с. Комбинированная мощность составляет 739 л.с., а максимальный крутящий момент - 950 Нм, что делает его самым мощным автомобилем Porsche с двигателем внутреннего сгорания. Немецкий производитель утверждает, что разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,7 секунды, а максимальная скорость достигает 295 км/ч. При этом батарея под багажником объёмом 25,9-кВт*ч увеличивает запас хода на электротяге на 82 км, что значительно больше, чем у предыдущей модели Cayenne Turbo S E-Hybrid примерно на 30 км.

Топовая версия Cayenne отличается от стандартной модели целенаправленными обновлениями, включая увеличенные воздухозаборники в передней части, четыре патрубка выхлопной системы и цветные тормозные суппорты. Адаптивная пневматическая подвеска и система векторизации крутящего момента входят в стандартную комплектацию, а Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) и система подруливания задней оси являются опциональными.

При добавлении компонентов GT (за дополнительную плату) можно установить титановые выхлопные трубы, крышу из углеродного волокна, оригинальный дизайн кузова и добиться еще большей производительности: разгон до 100 км/ч всего за 3,6 секунды и максимальная скорость составит 305 км/ч.

Как и другие модели подразделения GT в Цуффенхаузене, салон PHEV имеет ряд декоративных элементов, включая алюминиевые элементы отделки, обшивку салона из микрофибры, также руль из микрофибры, селектор режимов движения и спортивные сиденья. Кроме того, PHEV оснащается рядом элементов отделки.