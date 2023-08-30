Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
СтарыйДед За пост начислено вознаграждение
Супер-внедорожник Porsche обладает мощностью 739 л.с. и разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды
Cayenne Turbo E Hybrid мощностью 739 л.с. — самый мощный автомобиль Porsche с ДВС

реклама

Новый Porsche Cayenne Turbo E Hybrid является самым мощным внедорожником в линейке, обогнав по мощности V8 Turbo GT, занявший второе место. Гибридный супервнедорожник доступен в кузовах "универсал" и "купе" и уже поступил на международный рынок.

реклама

"Значительно улучшенный" 4,0-литровый бензиновый двигатель V8 с двойным турбонаддувом Cayenne Turbo E Hybrid развивает мощность 599 л.с., а электромотор - 176 л.с. Комбинированная мощность составляет 739 л.с., а максимальный крутящий момент - 950 Нм, что делает его самым мощным автомобилем Porsche с двигателем внутреннего сгорания. Немецкий производитель утверждает, что разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 3,7 секунды, а максимальная скорость достигает 295 км/ч. При этом батарея под багажником объёмом 25,9-кВт*ч увеличивает запас хода на электротяге на 82 км, что значительно больше, чем у предыдущей модели Cayenne Turbo S E-Hybrid примерно на 30 км.

Топовая версия Cayenne отличается от стандартной модели целенаправленными обновлениями, включая увеличенные воздухозаборники в передней части, четыре патрубка выхлопной системы и цветные тормозные суппорты. Адаптивная пневматическая подвеска и система векторизации крутящего момента входят в стандартную комплектацию, а Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) и система подруливания задней оси являются опциональными.

При добавлении компонентов GT (за дополнительную плату) можно установить титановые выхлопные трубы, крышу из углеродного волокна, оригинальный дизайн кузова и добиться еще большей производительности: разгон до 100 км/ч всего за 3,6 секунды и максимальная скорость составит 305 км/ч.

Как и другие модели подразделения GT в Цуффенхаузене, салон PHEV имеет ряд декоративных элементов, включая алюминиевые элементы отделки, обшивку салона из микрофибры, также руль из микрофибры, селектор режимов движения и спортивные сиденья. Кроме того, PHEV оснащается рядом элементов отделки.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#автомобили #автомобиль #porsche #автомобилист #автомобили tesla #автомобиль zedu-1 #porsche cayenne #автомобиль на солнечных батареях #porsche turbo
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Cherry Huawei Luxeed S7 - полноприводный электрический седан с max мощностью 215 кВт
У автомобильных автопилотов обнаружены зачатки расизма - они плохо распознают темнокожих пешеходов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальнее M982 Exalibur
37
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
12
Российская ПВО впервые перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
1
В Украине заявили о взятии Работино – что происходит, и есть ла шансы у армии РФ удержать посёлок
4
CNSP: посольство Франции в Нигере надо оставить без воды и электричества
1
Россияне массово отказываются от Google Chrome и переходят на другие браузеры
18
В Сети появились фото макета мобильной пусковой установки на 16 дронов-камикадзе «Ланцет» новой модификации
+
Теща Зеленского приобрела виллу в Египте по соседству с Анжелиной Джоли
7
Инженеры «Калашникова» показали макет пусковой платформы для запуска 16-ти дронов-камикадзе «Ланцет»
+
Xbox отменила акцию Game Pass за доллар из-за злоупотребления ею ради бесплатной игры в Starfield
+
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
+
Система защиты танков от FPV-дронов «Тритон» успешно испытана в зоне СВО
+
GIGABYTE представила трёхвентиляторные Radeon RX 7800/7700 XT GAMING OC с охлаждением WINDFORCE
+
В РФ назревает дефицит бензина – что происходит, и куда девается отечественное топливо
6
В США разрабатывают новую БМП на замену М2 Bradley
+
Российские инженеры создали первый в мире воздушный беспилотный авианосец с дронами-камикадзе
1
В РФ создали манёвренный охотник за БПЛА – FPV-дрон получит автоматическую систему наведения
2
В Кремле рассказали о перспективах возобновления «зерновой сделки»
+
Производитель Samsung Galaxy S24 Ultra уходит от изогнутого дисплея в девайсе
6
Европа прогоняет инвесторов из Китая, а «глобальный Юг» перетягивает инвестиционное одело на себя
2

Популярные статьи

Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
152
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
54
Перекупщики и "моддеры" Авито
11
"Сердце Стоун": весьма посредственный шпионский боевик
+
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
9
Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
14
Почему США даже ценой жизни 30 тысяч своих солдат готовы отправить войска в Тайваньский пролив
6
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
1
Рекордная десятка просматриваемых сериалов Amazon Prime
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
4

Сейчас обсуждают

Павел Семёнов
07:59
Не нужно неуместных вопросов. Вы что, против инноваций?
Летающий автомобиль Xpeng X2 успешно пересёк реку, преодолев 1,5 км, проведя в воздухе 4 минуты
Дмитрий
07:58
Пон. 5000 не покупаем 😂
Nvidia будет использовать чипы Samsung GDDR7 для видеокарт GeForce RTX 50
Дмитрий
07:56
У меня сдохла zotac gtx460 через год потом сапфир 7950 через 4 года. Потом 1070 асус тоже через 4 года. Сейчас играю 2 года на XFX 6900хт посмотрим когда умрет.
Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
Various Artists
07:55
Глобальное потепление и CO2 никак между собой не связаны. Ситуация с ковид19 показало это. Нагрев атмосферы продолжался. Углекислый газ идет от нагрева океана. В целом повышение температуры идет тольк...
Подземные города помогут спастись от глобального потепления
zens
07:55
а играть то не во что, игровая отрасль в упадке
Samsung и Hynix заявили о выпуске памяти GDDR7 для игровых GPU следующего поколения
Дмитрий
07:54
Не одна а сразу две хороших новости)) а как по мне лучше бы они на соревнованиях пытались победить друг друга. какой никакой пиар
Международная федерация компьютерного спорта сняла санкции с российских спортсменов
ExtenZ
07:54
Стопэ, скоро новые процы от интОла, грят и 6Ghz по дешману, водянку на 450ватт надо только
Собираем топовый игровой ПК для мажоров, выбирая самые лучшие комплектующие
Антон АРИЕЦ
07:53
я думаю компания берушей охуенно счастлива. а то что "нет инструкции" стандартная пиндосовская по раскручиванию на бабки любой кампании. какие там должны быть особые инструкции? ну наверно "не засовы...
Reuters: Военные США отсудили у компании-производителя беруш на $6 млрд. из-за проблем со слухом
zens
07:53
видимо все херово у них
Официально: Apple запланировала презентацию новых iPhone 15 на 12 сентября
zens
07:49
зачем читать какой то "исторический" высер неизвестно кого вообще. Посмотрите на его "статьи", это же "специалист во всем". p.s. В бан идиота.
Бесплатное жильё в СССР было совсем небесплатным - это была "ипотека наоборот"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем