Sony представляет новую полнокадровую камеру Alpha 7CR с высоким разрешением и улучшенными функциями

В Sony не перестают радовать любителей фотографии и видеосъемки новыми инновационными продуктами. Компания выпустила свою новую флагманскую камеру Alpha 7CR, которая обещает удивить пользователей своими возможностями и качеством съемки.

Одной из главных особенностей новой камеры Alpha 7CR является полнокадровая CMOS-матрица Exmor R с разрешением около 61 мегапикселей. Это позволяет достичь превосходного разрешения и высокого уровня детализации при съемке фотографий. Благодаря задней подсветке матрицы, камера обеспечивает отличную чувствительность к свету и позволяет получать качественные изображения даже в условиях слабого освещения. Кроме того, Alpha 7CR обладает 5-осевой системой стабилизации изображения, которая гарантирует съемку с минимальными сотрясениями и размытиями. Это особенно полезно при фотографировании в движении или при фокусировке на большие расстояния.

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Видеосъемка также является сильной стороной Alpha 7CR. Камера поддерживает запись видео в высоком качестве 4K 60p 10-бит 4:2:2 с цветовым режимом S-Cinetone, что позволяет создавать более кинематографическое изображение. Более того, улучшенный режим защиты от тряски обеспечивает стабильную и плавную видеосъемку даже при активном движении. Sony также не забыла о расширенных функциях видео. Alpha 7CR оснащена цифровым аудиоинтерфейсом, который позволяет записывать высококачественный звук во время видеосъемки. Кроме того, камера имеет функцию автоматической композиции на основе искусственного интеллекта, которая помогает создавать прекрасные кадры без лишних усилий.

Sony Alpha 7CR идеально подходит для съемки различных жанров и предметов. Благодаря высокому разрешению и улучшенным функциям, эта камера станет незаменимым инструментом для профессиональных фотографов и любителей искусства. Sony Alpha 7CR уже доступна для предзаказа, а ее официальный релиз запланирован на конец сентября.