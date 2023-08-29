Первая модель умного автомобиля Cherry Huawei марки Luxeed, позиционируемого как чисто электрический седан.

В следующем месяце начнутся единичные предварительные заказы на электрический седан Luxeed S7, разработанный совместно Chery и Huawei. Общедоступным он станет лишь в октябре. Ожидается, что автомобиль поступит в продажу 20 октября, а представлен официально будет во время автосалона в Гуанчжоу 17 ноября. Эта информация была получена китайским автомобильным блогером Чжу Юлонгом.

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Luxeed S7 - среднеразмерный электромобиль, который станет первым автомобилем с операционной системой Huawei Harmony. Она обеспечивает функцию совместного использования нескольких экранов. Также автомобиль оснащен одним LiDAR, и ожидается, что будет оснащен системой автономного вождения Huawei ADS 2.0.

Новое поколение ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) компании Huawei было запущено в нескольких городах Китая, включая Шанхай, Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Ханчжоу и Чунцин. Функция включает в себя сеть BEV (вид с высоты птичьего полета) и сеть GOD (обнаружение общих препятствий), которые помогают обнаруживать посторонние объекты, такие как перевернутые автомобили, упавшие деревья и другие.

Судя по информации блогера, S7 будет построен на шасси размером 4971/1963/1474 мм с колесной базой 2950 мм. Автомобиль будет предлагаться в трех версиях: стандартный задний привод (RWD), задний привод с большим запасом хода и полный привод. Заднеприводные версии S7 будут оснащены электродвигателем с максимальной мощностью 215 кВт, в то время как полноприводная версия будет использовать два электродвигателя, установленных спереди и сзади, с максимальной мощностью 150 кВт и 215 кВт соответственно.

Внешний вид Luxeed S7, представленный на официальных изображениях, впечатляет. Автомобиль имеет стильный дизайн и скрытые дверные ручки, а также пятиспицевые колеса с красными тормозными суппортами Brembo. Двухцветный корпус и C-образная группа фар спереди делают автомобиль очень узнаваемым. На передней части крышки двигателя размещен логотип бренда Luxeed, а в левом нижнем углу задней части можно увидеть логотип Chery.

Платформа E0X, разработанная Chery, служит основой для Luxeed S7. Chery будет отвечать за производство этого электромобиля. Luxeed S7 - впечатляющий шаг в развитии электромобилей и инноваций в автомобильной отрасли. Совместные усилия Chery и Huawei позволяют создать автомобиль с передовыми технологиями и функциями, которые обеспечат комфорт и безопасность водителя и пассажиров. Ожидается, что Luxeed S7 привлечет внимание автолюбителей и станет успешным представителем растущего рынка электромобилей.