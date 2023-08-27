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OPPO готовится выпустить новый телефон серии A, OPPO A38, который недавно появился на нескольких сертификационных сайтах, включая сайты сертификации BIS, TDRA, IMDA, FCC, Bluetooth SIG и NBTC, что подразумевает его скорый запуск. Также появились сообщения о рендерах, характеристиках и цене смартфона OPPO A38. По имеющимся данным, смартфон будет доступен в золотом и черном цветовых вариантах, а рендеры похожи на смартфон OPPO A78 5G. Также известно, что смартфон будет оснащен двойной камерой на задней панели, каплевидным вырезом, стереодинамиками и разъемом 3,5 мм.
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Сообщается, что смартфон оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1612х720 (HD+) пикселей, частотой обновления 90 Гц и поддержкой 16,7 миллионов цветов. Он оснащен процессором MediaTek Helio G80 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Что касается камер, аппарат оснащен основной камерой на 50 МП с диафрагмой f/1,8, дополнительной камерой на 2 МП с диафрагмой f/2,4 и фронтальной камерой на 5 МП с диафрагмой f/2,2.
Смартфон работает от аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч и поддерживает порт USB-C. Имея пластиковый корпус, он имеет степень защиты IP54, поддерживает боковые отпечатки пальцев, а также поддерживает такие функции подключения, как два слота для карт Nano-SIM, слот для карт microSD, разъем для наушников 3,5 мм, Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 5.
По имеющимся данным, смартфон будет продаваться в Европе по цене 159 евро (примерно 16 000 рублей) и может быть выпущен в следующем месяце.