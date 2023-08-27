Представлены рендеры и конфигурация OPPO A38, позиционируемого как бюджетная модель

OPPO готовится выпустить новый телефон серии A, OPPO A38, который недавно появился на нескольких сертификационных сайтах, включая сайты сертификации BIS, TDRA, IMDA, FCC, Bluetooth SIG и NBTC, что подразумевает его скорый запуск. Также появились сообщения о рендерах, характеристиках и цене смартфона OPPO A38. По имеющимся данным, смартфон будет доступен в золотом и черном цветовых вариантах, а рендеры похожи на смартфон OPPO A78 5G. Также известно, что смартфон будет оснащен двойной камерой на задней панели, каплевидным вырезом, стереодинамиками и разъемом 3,5 мм.

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Сообщается, что смартфон оснащен 6,56-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1612х720 (HD+) пикселей, частотой обновления 90 Гц и поддержкой 16,7 миллионов цветов. Он оснащен процессором MediaTek Helio G80 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Что касается камер, аппарат оснащен основной камерой на 50 МП с диафрагмой f/1,8, дополнительной камерой на 2 МП с диафрагмой f/2,4 и фронтальной камерой на 5 МП с диафрагмой f/2,2.

Смартфон работает от аккумулятора ёмкостью 5000 мА*ч и поддерживает порт USB-C. Имея пластиковый корпус, он имеет степень защиты IP54, поддерживает боковые отпечатки пальцев, а также поддерживает такие функции подключения, как два слота для карт Nano-SIM, слот для карт microSD, разъем для наушников 3,5 мм, Bluetooth 5.3, NFC и Wi-Fi 5.

По имеющимся данным, смартфон будет продаваться в Европе по цене 159 евро (примерно 16 000 рублей) и может быть выпущен в следующем месяце.