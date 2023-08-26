Maxus Dajia 7 имеет батареи емкостью 64, 77 и 90 кВт-ч в сочетании с электродвигателем мощностью 180 кВт-ч и запасом хода до 605 км.

Полностью электрический роскошный семейный минивэн класса люкс от SAIC Motor Maxus, Dajia 7, начал предварительные продажи на автосалоне в Чэнду в пятницу. Роскошный минивэн, предназначенный для семей с большим количеством детей, будет продаваться за 259 800–299 800 юаней (3 500 000- 4 000 000 рублей).

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Новая модель MPV построена на архитектуре E2 первого поколения компании, которая была разработана с помощью компаний SAIC Motor и Contemporary Amperex Technology Co. (CATL). Также совместными усилиями были разработаны батареи емкостью 64, 77 и 90 кВт-ч в сочетании с электродвигателем, обеспечивающим максимальную мощность 180 кВт-ч. Система привода обеспечивает запас хода 527 км и 605 км. Версия EV с запасом хода 527 км предлагается за 259 800 юаней, а версия с запасом хода 605 км предлагается в двух комплектациях за 279 800 и 299 800 юаней соответственно.

Dajia 7 продолжает следовать принципам дизайна серии MIFA. Передняя часть автомобиля выглядит очень просто: светодиодные ленты из Т-образных блоков фар с обеих сторон создают очень футуристический дизайн. Кроме того, новинка оснащена закрытой решеткой радиатора, которая эффективно снижает сопротивление ветра и улучшает общий дизайн передней части.

Dajia 7 построен на шасси размером 4907/1885/1756 (1768) мм с колесной базой 2975 мм. Выпускается в 6- и 7-местном исполнении. 6-местная версия имеет расположение сидений 2+1+3, а 7-местная — 2+2+3. В переднем ряду новых моделей используется единый большой экран: приборная панель, центральный экран управления и развлекательный экран для пассажиров оснащены большими 12,3-дюймовыми экранами. Автомобиль оснащен автомобильным чипом Qualcomm Snapdragon 8155. Автомобиль также оснащен электронным зеркалом заднего вида, которое будет дополнительным.

Maxus - бренд, принадлежащий китайской компании SAIC. Он основан на бренде LDV - производителе фургонов из Бирмингема, прекратившего свою деятельность в 2008 г. После этого LDV был частью российского ГАЗа и Eco Concept, а в 2010 г. уже был приобретен непосредственно компанией SAIC.