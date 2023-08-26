Chery утверждает, что салон включает 24 технологии решения проблем с шумом и вибрациями для комфортной поездки

Chery Exceed Stella ET - уникальный полностью электрический внедорожник, который был представлен на автосалоне в Чэнду в 2023 году. Дебют автомобиля уже состоялся на Шанхайском автосалоне в апреле этого года, а теперь стал известен интерьер. Stella ET является частью премиального бренда Exceed компании Chery.

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Внешний вид электромобиля подчеркивает его статус EV. Закрытая решетка радиатора в передней части четко идентифицирует его как электромобиль. Элегантности придает полоса светодиодных огней, проходящая через всю переднюю часть автомобиля, а под полосой располагается английский логотип EXEED.

Хотя компания Chery не раскрыла никаких подробностей о силовом агрегате Stella ET, можно предположить, что он будет доступен с двумя различными силовыми установками. Одна из них - заднемоторная, а вторая - с двумя двигателями, расположенными спереди и сзади. Stella ET также будет выпускаться с батареями трех емкостей - 60 кВт-ч, 82 кВт-ч и 100 кВт-ч, обеспечивающими запас хода от 500 до 700 км только на электротяге.

Stella ET - среднеразмерный внедорожник, созданный на электрической платформе EOX. Он имеет современный и стильный внешний вид с безрамными дверями и выдвижными дверными ручками. Водитель может выбрать 20- или 22-дюймовые колесные диски, чтобы оформить автомобиль по своему вкусу.

Интерьер Stella ET выполнен в стиле минимализма. Здесь мало физических кнопок, кроме прямоугольной приборной панели, плавающего центрального экрана управления и полуплоского овального руля. На центральной консоли установлен чип Qualcomm Snapdragon 8155. Разъем кондиционера спрятан, а беспроводная зарядка доступна на центральной консоли. Среди других особенностей - динамики в подголовниках и автоматическая система ароматизации.

Салон вмещает пять человек, обеспечивая комфортную поездку для всех пассажиров. Все сиденья обиты кожей, имеют электрорегулировки, подогрев, вентиляцию и подставки для ног. Для пассажиров заднего сиденья предусмотрены отдельные органы управления кондиционером. По данным компании, автомобиль также оснащен 24 технологиями NVH (шум, вибрация и жесткость звуковых колебаний), включая тройные дверные уплотнители и оконные стекла с двойным стеклопакетом, обеспечивающие тихую и комфортную езду.

Chery Exeed Sterra ET - это потрясающий полностью электрический внедорожник, сочетающий в себе стильный дизайн, передовые технологии и комфортное жизненное пространство. Благодаря своим выдающимся характеристикам и конкурентоспособным техническим характеристикам Sterra ET готов бросить вызов другим электромобилям, таким как новые Peng G9 и IM LS7.