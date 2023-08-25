Данный автомобиль похож на EV5, но отличается поворотными сиденьями и дверями, открывающимися в обратном направлении.

Ранее были опубликованы слитые изображения серийной версии Kia EV5, на которых был заметен дизайн более крупного внедорожника EV9. А теперь Kia официально представила электрический внедорожник на автосалоне в Чэнду в Китае. EV5 — третий в расширяющемся семействе электромобилей Kia после EV6 и EV9.

Внедорожник слишком похож на концепт EV5, представленный ранее в марте. Тем не менее в серийной модели есть несколько изменений, поскольку она будет оснащена традиционными боковыми зеркалами, исчезнут поворотные сиденья и задние двери, открывающиеся назад.

реклама

Вертикальный двухобъемный силуэт EV5, солидная нижняя часть кузова и уникальный угловатый дизайн легкосплавных дисков вдохновлены флагманским семиместным автомобилем EV9. EV5 также имеет дизайн передней части своего брата в виде «тигрового носа» и изогнутую заднюю линию, оба из которых характерны для электрической линейки Kia.

По словам Kia, выдающимися особенностями дизайна являются сдвинутые назад D-стойки, которые «подчеркивают семейную практичность EV5», выделяя пространство, доступное на заднем сиденье и в багажнике. А заднее антикрыло, как говорят, улучшает аэродинамику, одновременно «подтверждая статус EV5 как новаторского электромобиля». Что касается размеров, то его длина составит 4615 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1715 мм, колесная база — 2750 мм, а вес — 1870 кг.

Внутри приборная панель, руль и информационно-развлекательный комплекс, похоже, были перенесены из EV9, с цифровой панелью, на которой расположены дисплей водителя и центральный сенсорный экран, а также набор тактильных кнопок и переключателей, сохраненных для ключевых задач. EV5, как и предыдущие новые автомобили Kia, будет обновляться после запуска посредством беспроводных обновлений системы, и владельцы смогут активировать функции по мере необходимости. Другие особенности включают 64-цветное окружающее освещение с функцией затемнения, легкодоступную информационно-развлекательную систему и климат-контроль, а также широкий выбор цветов, рисунков и материалов обивки.

Переднее сиденье EV5 имеет многоместное расположение, при этом основание пассажирского сиденья выступает над центральной консолью вместо традиционного подлокотника, хотя третьего ремня безопасности спереди нет. Задние сиденья, тем временем, полностью складываются, образуя вместительный багажник со скрытыми ящиками для хранения вещей под сиденьями.

Kia пока не предоставила никаких технических подробностей о EV5, но документы MIIT в китайских СМИ ранее показали, что он получит единственный задний электродвигатель, который будет мощностью 218 л.с. и 310 Нм крутящего момента. Согласно всё тем же файлам, EV5 будет использовать батарею Blade LFP (литий-ионно-фосфатный) от BYD с неуказанным пока запасом хода, хотя источники говорят, что глобальная модель будет использовать батарею NMC (никель-марганец-кобальт) мощностью 82 кВт*ч с запасом хода до 600км..

Первоначально EV5 будет продаваться на китайском рынке, но затем появится и на мировых рынках, где бренд опубликует дополнительную информацию о продукте, которое запланировано на октябрь. Планируется, что после запуска EV5 будет конкурировать с такими электромобилями, как Volkswagen ID.4 и Skoda Enyaq iV.