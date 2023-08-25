Анонсировали версии Buick Velite 6 pure electric sedan 430km в новом виде, в версиях ShuXiang и YueXiang для двух моделей, по цене 112 800 юаней и 115 800 юаней соответственно.

Продолжаем следить за автомобильным рынком Китая и сегодня появился новый автомобиль. Buick Automotive объявила о новой версии Buick Velite 6 чисто электрического седана в нескольких вариантах: ShuXiang и YueXiang. При этом у каждого варианта будет несколько версий.

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Размер кузова у них составляет 4673x1817x1519 мм, колесная база 2660 мм. Использовалась высокопроизводительная интегрированная конструкция кузова BFI, при этом за счет конструкции противоударной балки кузов увеличили, чтобы обеспечить полный спектр защиты от столкновений аккумуляторному блоку. Электромобиль будет доступен в трех цветах: белый, серебристый и зелёный.

Автомобиль оснащен высокоэффективным синхронным двигателем с постоянными магнитами мощностью 130 кВт с максимальным крутящим моментом 265 Н·м, энергопотреблением CLTC всего 12,7 кВт·ч и разгоном от 0 до 50 км/ч (не до 100 км/ч) за 3,0 секунды.

В салоне автомобиля использована классическая компоновка, оснащенная 10-дюймовой полной ЖК-панелью приборов и 10-дюймовым сенсорным экраном высокой четкости, оснащенная интеллектуальной технологией Buick eConnect, с цельным панорамным навесом. Также имеются сиденья с электроприводом, электрическая солнцезащитная шторка, нано-фильтр кондиционера PM2,5, автоматический климат-контроль и другие функции.

Версия Buick Micro Blue 6 Pure Sedan с запасом хода 430 км и версией Comfort Edition будет стоить 112 800 юаней (1 450 000 рублей), а версия с запасом хода430 км — 115 800 юаней (1 500 000 рублей) за версию Ultra Edition.