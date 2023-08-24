Минивэн Volvo EM90 EV, скорее всего, будет основан на базе минивэна Geely Zeekr 009, продаваемого в Китае.

Volvo представила свой будущий полностью электрический роскошный минивэн, поделившись одним изображением. Минивэн, получивший название EM90, в первую очередь ориентирован на китайский рынок.

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Говорят, что EM90 создает атмосферу «передвигающейся скандинавской гостиной», поэтому он, без сомнения, превзойдёт новые внедорожники Volvo EX30 и Volvo EX90. Он имеет минималистичный, но богатый интерьер с дорогими материалами и технологичным салоном, который ориентирован в первую очередь на свободное пространство и комфорт.

Хотя официально это не подтверждено, ожидается, что EM90 будет близким родственником нового 009 родственного бренда Zeekr – роскошного шестиместного минивэна с убедительными характеристиками и привлекательным дизайном. Так как 009 построен на той же платформе Geely Group SEA, что и Volvo EX30, а также новый Smart #1 и другие электромобили китайского рынка от брендов, принадлежащих Geely, то ожидается, что EM90 последует этому примеру.

Однако еще неизвестно, сможет ли Volvo использовать формулу MPV, чтобы продемонстрировать такие высокие показатели производительности. Заявленный запас хода 009 составляет 817 км от аккумулятора емкостью 140 кВт*ч, а благодаря двухмоторной трансмиссии мощностью 543 л.с. он разгоняется до 100 км/ч всего за 4,5 секунды – несмотря на вес почти в 3 тонны. Примечательно, что модель 009 была разработана в родном городе Volvo – Гетеборге. Однако, пока не подтверждено, разрабатывался ли EM90 параллельно.

EM90 станет первым минивэном, имеющим значок Volvo, и, по сути, это будет первая модель, не являющаяся внедорожником, выпущенная брендом с момента появления седана S60 последнего поколения в 2019 году.