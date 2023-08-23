Также стало известно, что компания Xiaomi зарегистрировала доменное имя XiaomiEV.com

В последних новостях о китайской компании Xiaomi стало известно, что она сегодня зарегистрировала доменное имя XiaomiEV.com. В настоящее время домен не делегирован и принадлежит компании Xiaomi Auto Technology Co. Ltd., созданной ещё в ноябре 2021 года, с уставным капиталом 1 млрд. юаней. Также компания получила лицензию на производство автомобилей от государственного агентства по планированию Китая, а ее первый автомобиль - электрический седан под кодовым названием MS11 - был замечен на испытаниях в сильно замаскированном виде. Что-то особенное выделить пока нельзя, но примерный будущий внешний вид автомобиля уже понятен.

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По предварительным данным, его стоимость составит около 200 000 юаней, что примерно равно 2 500 000 рублей. Это означает, что Xiaomi намерена конкурировать с уже установившимися на рынке китайскими электромобилями, такими как Tesla Model 3, BYD Seal, Deepal SL03 и многими другими, которые также доступны по цене около 200 000 юаней.

Стоит отметить, что Xiaomi уже давно известна своими инновационными продуктами в области смартфонов, умных устройств и других технологий. Теперь компания решила войти в сферу электромобилей, чтобы предложить своим клиентам еще больше возможностей в области экологически чистого транспорта.

Ожидается, что седан MS11 от Xiaomi будет обладать передовыми технологиями и современным дизайном, что позволит ему привлечь внимание широкой аудитории. Конкуренция с Tesla Model 3, которая уже завоевала мировую популярность, будет непростой, но Xiaomi стремится предложить свой уникальный подход к созданию электромобилей, который может привлечь новых покупателей.

Выбор Xiaomi вторичного партнера для производства аккумуляторов CABL позволяет им диверсифицировать свои поставки и улучшить гибкость в производстве. Это также может снизить зависимость от одного поставщика и обеспечить надежность и качество аккумуляторов для их электромобилей.

В целом, решение Xiaomi выбрать CABL в качестве вторичного партнера и готовиться к конкуренции с Tesla и другими китайскими производителями электромобилей является важным шагом для компании. Они стремятся предложить доступные и инновационные электромобили, которые помогут ускорить переход к более экологически чистому транспорту.