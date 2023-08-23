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Punch EV может получить несколько вариантов аккумуляторов и передний зарядный порт
Tata Punch EV - электрический внедорожник, предназначенный для городской среды и имеющий мощность около 70 л.с.

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В сети появились новые изображения Tata Punch EV. Tata Punch EV - автомобиль, разработанный компанией из Индии Tata Motors. Он позиционируется как электрический внедорожник, предназначенный для городской среды. Хотя тестовый автомобиль все еще находится под сильным камуфляжем, есть одна интересная деталь, которая привлекла всеобщее внимание.

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На последних найденных изображениях виден передний зарядный порт, расположенный прямо под передней решеткой. До сих пор порты для зарядки большинства электромобилей были встроены под крышку топливного бака. Punch EV внешне похож на версию ICE. Он продолжает суровый стиль с квадратными колесными арками и ручками задних дверей, установленными на задней стойке. Ожидается, что он получит заглушенную решетку радиатора, как на Nexon EV, и легкосплавные диски нового дизайна.

Ожидается, что Punch EV также получит обновленный интерьер с 2-спицевым рулём, цифровой приборной панелью и информационно-развлекательной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном. Однако, это всё ещё тестовый автомобиль и интерьер может измениться.

Исходя из предыдущего поколения этого автомобиля, можно предположить, что Tata Punch EV будет оснащён электрической системой привода, состоящей из литий-ионной батареи и электромотора. Батарея имеет емкость около 30 кВт*ч и обеспечивает запас хода до 300 км на одной зарядке. Скорее всего, электромотор сможет обеспечить мощность около 70 л.с. и крутящий момент около 150 Нм. Автомобиль способен будет разгоняться до 100 км/ч примерно за 10 секунд.

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