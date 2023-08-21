Rolls -Royce Drop Tail — это первый современный двухместный родстер марки, имеющий кузов с откидным верхом, который сделал его ведущим брендом класса люкс.

Rolls-Royce Drop Tail показал уникальный родстер, объединяющий современные технологии и классический дизайн. Этот автомобиль является результатом четырехлетнего сотрудничества между Rolls-Royce и четырьмя привилегированными клиентами, которые хотели создать нечто поистине уникальное.

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Первый из этих заказов получил название "La Rose Noire" и был заказан "известной международной семьей". Этот автомобиль является истинным произведением искусства, оснащенным изготовленными на заказ часами Audemars Piguet, которые прикреплены к приборной панели с помощью застежки.

Rolls-Royce Drop Tail основан на совершенно новом монококовом шасси, изготовленном из стали, алюминия и углеродного волокна. Это первый автомобиль Rolls-Royce, который использует такую конструкцию, и он обеспечивает невероятную прочность и легкость.

Стильный дизайн этого родстера вдохновлен хот-родами и имеет низкую линию крыши в стиле купе. Он обладает спортивным характером и большим задним диффузором из углеродного волокна. Эти элементы подчеркивают его агрессивность и привлекательность.

Rolls-Royce Drop Tail также обладает некоторыми интересными особенностями. Например, его съемная панель крыши изготовлена из углеродного волокна, что облегчает ее снятие и замену. Кроме того, автомобиль оснащен электрохромным стеклом, которое можно затемнять и обесцвечивать одним нажатием кнопки, обеспечивая комфорт и конфиденциальность внутри салона.

Rolls-Royce обратили внимание на то, что ниспадающая задняя часть автомобиля не обеспечивает достаточной прижимной силы. Вместо установки спойлера, они изменили конструкцию задней части, чтобы создать необходимую прижимную силу без ущерба для элегантного дизайна.

В итоге, Rolls-Royce Drop Tail представляет собой исключительный автомобиль, сочетающий в себе роскошь, инновации и спортивность. Этот родстер является "абсолютной вершиной" в мире автомобилестроения и продемонстрировал непревзойденные возможности Rolls-Royce в создании уникальных автомобилей.