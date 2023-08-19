Ford нацелен на время прохождения круга на Нюрбургринге менее семи минут, достижение, которое поставит GTD в один ряд с европейскими суперкарами, включая Porsche 911 GT2 RS , Lamborghini Aventador SVJ и Mercedes-AMG GT Black Series

Новый Ford Mustang GTD - это настоящий прорыв в автомобильной индустрии. С его кузовом из углеродного волокна и аэродинамически оптимизированным дизайном, этот автомобиль готов к гонкам и представляет собой настоящую мощь на дороге. Ограниченное количество GTD будет выпущено начиная с конца следующего года, и вначале они будут доступны только в Северной Америке.

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Ford задумал GTD с целью создания "Мустанга, способного конкурировать с лучшими спортивными автомобилями Европы", и они серьезно нацелены на достижение этой цели. Они стремятся преодолеть время прохождения круга на Нюрбургринге менее чем за семь минут, что поставит GTD в один ряд с европейскими суперкарами, такими как Porsche 911 GT2 RS, Lamborghini Aventador SVJ и Mercedes-AMG GT Black Series.

Этот новый Mustang был разработан и спроектирован совместно с автоспортивным подразделением Multimatic, которое ранее создало суперкар Ford GT. GTD фактически является другой версией Mustang GT3, который будет участвовать в гонках Ле-Мана в следующем году. Он соответствует классификации GTD чемпионата IMSA Sportscar Championship для автомобилей, построенных в соответствии со спецификациями FIA GT3.

Одной из главных особенностей GTD является его мощность. С более чем 811 лошадиных сил от сильно модифицированного V8 с наддувом, GTD становится самым мощным Мустангом, превосходящим даже 709-сильный Shelby GT500 2019 года. Этот специально разработанный 5,2-литровый двигатель включает в себя ряд модификаций, взятых из автоспорта, таких как сухой картер, двойные воздухозаборники и титановая выхлопная система с активным клапаном, которая создает "исключительные ноты".

Чтобы обеспечить максимальную производительность, GTD передает всю свою мощность на задние колеса шириной 345 мм через легкий карданный вал из углеродного волокна и восьмиступенчатую коробку передач. Эта коробка передач была специально разработана для GTD и заменяет стандартную, чтобы обеспечить равномерное распределение веса между передними и задними колесами, практически 50:50. Симуляции показали, что это самый эффективный способ передачи энергии на дорогу.

По итогу получается, что Ford Mustang GTD - это не только мощный автомобиль, но и истинное произведение искусства. Его уникальный дизайн и передовые технологии делают его настоящей жемчужиной на дороге, которая сочетает в себе элегантность, мощь и спортивность.