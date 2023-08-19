Скорее всего концепт данного суперкара будет представлен в конце сентября в честь 75-летия

Honda представила долгожданного преемника своего суперкара NSX в рамках исследования дизайна Electric Vision на неделе автомобилей в Калифорнии. Бренд выпустил три изображения, на которых изображено элегантный низкопрофильный кузов с выдвинутым вперед капотом, аналогично NSX со средним расположением двигателя.

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Автомобиль под маркой "Acura", американского бренда класса люкс, имеет заднюю световую полосу с наименованием, напоминающую NSX первого поколения. Этот суперкар имеет современный и динамичный дизайн, сочетающий гладкие линии и острые углы. Он оснащен электрической системой, которая позволяет ему достигать высоких скоростей и обеспечивает экологически чистую езду.

Его силуэт очень близок к модели, показанной в мае 2022 года, когда Honda подтвердила, что работает над высококлассной моделью в стиле NSX в рамках своей высокобюджетной стратегии. Учитывая, что модель не была показана полностью, вполне вероятно, что концепт будет представлен в рамках празднования 75-летия, которое состоится в конце сентября.

NSX второго поколения изначально был показан в качестве близкого к производству концепта в 2012 году — за пять лет до начала производства — и недавно вышел со специальной версией «Type S».