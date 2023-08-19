В честь 95-летия Pininfarina SpA в 2025 году будет выпущено всего десять таких автомобилей

Automobili Pininfarina представляет своё последнее творение B95. Это гиперкар Barchetta с открытым верхом, который демонстрирует стремление бренда к инновациям в области дизайна и технологий.

B95 можно назвать настоящим шедевром, органично сочетающим простоту и замысловатые детали, способные создать впечатляющую интерпретацию классического гоночного автомобиля. Его электрические характеристики отличают его от любого другого автомобиля на рынке.

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Черпая вдохновение в культовых гоночных автомобилях и футуристических элементах, Automobili Pininfarina идеально сочетает современный дизайн с эстетикой. В результате получился потрясающий дизайн, олицетворяющий элегантность и верность философии бренда PURA.

В честь 95-летия Pininfarina SpA в 2025 году будет выпущено всего десять экземпляров B95. Каждый автомобиль будет тщательно изготовлен командой дизайнеров в Камбьяно, что гарантирует эксклюзивность, поскольку не будет двух одинаковых моделей.

Дизайн B95 характеризуется закруглённым кузовом, который плавно переходит в передние крылья. Благодаря ярко выраженным колесным аркам, глубоким линиям по бокам и спереди, которые придают ему мускулистый вид, в то же время обеспечивая пассажирам чувство безопасности и комфорта.

Вдохновленный классическими гоночными автомобилями, но наполненный футуристическими элементами, салон обеспечивает идеальный баланс между традициями и инновациями. Этот исключительный автомобиль наполнен уникальными элементами и функциями. Алюминиевые дверные пластины с лазерной гравировкой добавляют театральности, а электросварные логотипы Pininfarina на подголовниках демонстрируют внимание к деталям. Приборная панель из углеродного волокна создает эффект парящего крыла, а роскошная кожаная обивка Tan Sustainable Luxury Leather добавляет теплоты и изысканности.

Несмотря на яркий внешний вид, внутри у B95 скрывается впечатляющая производительность. Оснащенный литий-ионным аккумулятором на 120 кВт*ч, он развивает невероятную мощность 1877,4 л.с.(1400 кВт). Со скоростью, превышающей 300 км/ч, и способностью разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды.

B95 предлагает пять режимов вождения — спокойный, обычный, энергичный, яростный и агрессивно-спортивный. Это позволит водителям адаптировать свой водительский опыт к своим предпочтениям. Мощность обеспечивается четырьмя независимыми высокопроизводительными электродвигателями, обеспечивающими оптимальную производительность и управляемость.

Разработанный командой экспертов Automobili Pininfarina в Италии с использованием передовых технологий, впервые внедренных в Центре цифровых инноваций в Германии, B95 представляет собой вершину автомобильной инженерии и дизайна.

В заключение можно сказать, что Automobili Pininfarina B95 — это новаторское достижение, которое отдаёт дань уважения классическим гоночным автомобилям. Благодаря захватывающему дух дизайну и непревзойденным характеристикам он устанавливает новый стандарт для электромобилей.