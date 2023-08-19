Динамический порт собственной разработки Tecno, который представляет важные обновления с первого взгляда, сначала будет доступен для серии Camon 20

Dynamic Island собственной разработки впервые появится в серии Camon 20 в сентябре. Это позволит пользователям сразу получать доступ ко всем важным обновлениям, а также поможет им отслеживать состояние разблокировки, многозадачности или зарядки.

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Панель дисплея в верхней части представляет информацию с анимацией значков с левой стороны и информацию с правой стороны камеры. Как только информация показана, она убирается и снова возвращается к фронтальной камеры, как будто ее никогда и не было.

Этот динамический остров охватывает вырез камеры на дисплее, который превращается в полосу дисплея, предоставляющую важную информацию. Пользователям не нужно будет открывать несколько приложений, чтобы проверить статус или обновление, достаточно одного взгляда, чтобы многое узнать о телефоне. Это позволит пользователям использовать его с наименьшим отвлечением и максимальной эффективностью.

Согласно пресс-релизу, вскоре он будет обновлен для поддержки ряда приложений. Первоначально он будет поддерживать только три ключевые функции использования — статус вызова, статус зарядки и статус распознавания лиц.