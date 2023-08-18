Панорамная крыша может блокировать ультрафиолетовые лучи от солнца на 100% даже после длительного пребывания машины на солнце

Недавно Dongfeng Corporation объявила о внедрении Dongfeng Passenger Vehicle New Energy «Leap Action». И после этого интегрирования компания управляет тремя брендами: Dongfeng Fengshen, Dongfeng eπ и Dongfeng Nano. Сегодня официально анонсирована первая модель Dongfeng под брендом eπ под кодовым названием «S73».

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Согласно официальному представлению, Dongfeng eπ S73 является первой моделью, построенной на основе архитектуры Dongfeng Quantum, и позиционируется как «чисто электрический спортивный автомобиль класса C+» . Автомобиль оснащен системой питания Dongfeng Mach E и электронной и электрической архитектурой Dongfeng SOA.

Dongfeng eπ S73 оснащен технологией управления температурным режимом силовой батареи Dongfeng Mach E. Официальный представитель утверждает, что «при зарядке при высокой температуре температура батареи всегда контролируется на уровне 25–35° C и её можно быстро зарядить от 30 % до 80% всего за 26 минут». Эта технология позволяет поддерживать постоянную температуру двигателя на уровне 65°C. максимальный крутящий момент на колесе 7600 Н·м.

Кроме того, после длительного пребывания на солнце, панорамная крыша Dongfeng eπ S73 с двухслойным покрытием с низким уровнем излучения может по-прежнему блокировать ультрафиолетовые лучи на 100%.

Ожидается, что первая модель Dongfeng eπ будет представлена в третьем квартале этого года, а предпродажа начнется в конце этого года, тогда же будут объявлены официальное название, цена и подробности.