Компания Zhengzhou Nissan представила умный автомобиль 4WD с ценником около 3 000 000 рублей

Компания Zhengzhou Nissan представила новую модель Paladin, в которую входит всего 3 комплектации: роскошный 2WD, эксклюзивный 4WD и умный 4WD по цене от 2 300 000 до 3 000 000 рублей. Новый Paladin имеет сотовую форму решетки радиатора черного цвета, а не хромированного, на которой виднеется изменённый логотип бренда. Длина, ширина и высота автомобиля составляют 4882/1850/1875 мм, колесная база составляет 2850 мм, а разделенные задние фонари соединены хромированной накладкой всё с тем же логотипом «Paladin».

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Что касается интерьера, новый салон Paladin имеет дизайн «отражение китайского ландшафта» с двойным сочетанием бежево-коричневого цвета. Из необычного можно выделить, что лобовое двухслойное звуконепроницаемое стекло прошло 31 обработку акустическим шумоподавлением NVH. Также установлен 12-дюймовый вертикальный плавающий экран, оснащенный интеллектуальной системой помощи при вождении L2 ADAS, которая поддерживает 360-градусные панорамные изображения, а также имеет дистанционное управление автомобилем через приложение, беспроводную быструю зарядку 15 Вт и функции AutoHold + EPB.

Что касается мощности, новый автомобиль оснащен турбированным двигателем 2,0 т с максимальной мощностью 168 кВт и максимальным крутящим моментом 360 Н·м в паре с коробкой передач ZF 8AT, а расход топлива при интенсивных условиях работы составляет всего 9,0 л/100 км. Он оснащен системой полного привода нового поколения профессионального уровня с разделением времени, имеет конструкцию с тремя блокировками «переднего и заднего дифференциалов с электронным управлением + центральный замок переключения передач» и поддерживает 7 режимов движения по бездорожью, включая спорт, экономичный режим, снег, песок и грязь.



