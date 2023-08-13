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СтарыйДед За пост начислено вознаграждение
Появились платы Erying c припаянными мобильными процессорами i7-13620H и i5-13420H
Мобильные процессоры на mATX платах предназначены для компактных ПК

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Erying Technology, китайский производитель компьютерных компонентов, известный своими предварительно оборудованными мобильными чипами для материнских плат, радует нас новыми моделями mATX. Об этой компании стоит знать, что Erying Technology специализируется на продаже процессоров, уже спаянных с материнской платой и имеющих большой интегрированный теплораспределитель (IHS). Эти процессоры продаются в формате "BGA", что означает, что пользователи не могут обновить материнскую плату самостоятельно. Хотя такие продукты имеют ограниченные области применения, они очень полезны для среднего потребителя, который хочет иметь функциональный компьютер без необходимости беспокоиться о будущих обновлениях и не потратить при этом много денежных средств.

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Компания Erying Technology выпустила две новые модели материнских плат под маркой PCH B760M. Одна из них оснащена 10-ядерным процессором Intel Core i7-13620H (6+4), а другая - более доступным 8-ядерным процессором Core i5-13420H (4+4). Обе материнские платы имеют обновленный дизайн и включают радиатор VRM из композитного алюминиевого сплава для эффективного охлаждения. Кроме того, они оснащены двумя слотами DIMM, поддерживающими память DDR4 со скоростью до 3200 МТ/с.

Процессор Intel Core i7-13620H работает с тактовой частотой до 4,9 ГГц, а Core i5-13420H - до 4,6 ГГц. Оба процессора имеют базовую мощность 45 Вт, но максимальная турбомощность составляет 95 Вт для Core i5 и 115 Вт для процессора Core i7.

Материнская плата также предлагает два слота PCIe 4.0 M.2 и 2 порта SATA III для подключения жестких дисков/твердотельных накопителей. Erying также предлагает в своём продукте обычные 4 порта USB 2.0 и 2 порта USB 3.0, 2 порта HDMI и 1 порт DP.

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