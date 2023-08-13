Компания готовится представить свой новый смартфон Oppo Find N3 flip, а пока инсайдеры в своих блогах раскрывают его параметры.

Oppo готовится к выпуску нового складного смартфона под названием Oppo Find N3 flip, который уже прошел сертификацию на сайтах сертификации MIIT и 3C. До сих пор не было представлений о дизайне этого смартфона, но теперь просочилась информация и о дизайне, и о сроках выпуска, и о характеристиках.

Надёжный информатор по имени Йогеш Брар написала, что этот смартфон будет иметь дисплей с вертикальной крышкой, аналогичный тому, что был в его предшественнике. Камера будет иметь один круглый модуль на задней стороне, а не двумя отдельными камерами, расположенными вертикально в флипе Oppo Find N2. В целом смартфон будет оснащен тройной камерой на задней панели на 50 МП с OIS, сверхширокоугольным датчиком на 8 МП и телеобъективом на 32 МП на задней стороне, а также 32-мегапиксельным сенсором.

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В том же посте предполагается, что флип Oppo Find N3 может поставляться с 6,8-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с частотой обновления 120 Гц и 3-дюймовым дисплеем. Он будет работать под управлением Android 13 на базе ColorOS 14. Согласно описанию, кнопки питания и громкости расположены слева, а фирменный знак Oppo — в нижней части устройства.

Компания еще официально не делала никаких заявлений об этом смартфоне, но однажды обещала показать видео, которое, как ожидается, будет посвящено грядущему складному смартфону Oppo. Если верить информатору, Oppo скоро выпустит этот смартфон, и компания сообщит об этом в ближайшие дни.