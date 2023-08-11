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Показан Redmi K60 Ultra с чипсетом Dimensity 9200 Plus и 24 Гб оперативной памяти LDDR5x
Представили несколько изображений раскрывающих дизайн K60 Ultra и подтверждающих некоторые его особенности

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В начале этого месяца компания Redmi провела мероприятие в Китае, на котором были представлены важные детали о Redmi K60 Ultra. Релиз данного смартфона запланирован на 14 августа. На том же мероприятии ещё были показаны другие устройства, включая Xiaomi MIX Fold. 3, Pad 6 Max и Band 8 Pro. Сегодня компания представила несколько постеров, раскрывающих дизайн K60 Ultra и подтверждающих некоторые его особенности.

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Как видно из представленных изображений, Redmi K60 Ultra будет доступен в черном и голубом цветах. На задней панели будет размещен тройной модуль камеры. Разрешение основной камеры будет 50 Мп. Хотя дизайн передней панели телефона пока не раскрыт, предполагается, что K60 Ultra будет оснащён  OLED-панелью с максимальным разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Чтобы улучшить качество просмотра и игр, экран оснастят визуальным процессором PixelWorks X7. Фронтальная камера предположительно расположится по центру верхней рамки. 

Внутри K60 Ultra работает на базе чипсета Dimensity 9200 Plus. Он будет поддерживать оперативную память LDDR5x объёмом 24 ГБ и до 1 ТБ хранилища UFS 4.0. Ранее компания сообщила, что при тестировании K60 Ultra в AnTuTu, он набрал 1 774 714 баллов, что является весомым плюсом для его покупки. 

Согласно сертификации устройства 3C, K60 Ultra будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт. Дополнительные детали о его аккумуляторе и дополнительных камерах пока не представлены.

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LastAtlant
10:49
Странные африканцы, не любят почему то французов. Французы же хорошие, миру подарили круасаны и гильотины. Вопрос на миллион.
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